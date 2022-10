​La futura piscina coberta d'Olot es podria finançar al 100% amb fons municipals

Pep Berga en una comapreixença Foto: Ajuntament d'Olot

El nou govern municipal serà qui donarà el tret de sortida a l'obra

El calendari de l'obra[7h3]

En paral·lel, ja s'han fet nous passos per arribar a la primavera del 2023 amb l'adjudicació de les obres a punt. Ja es coneixen les dues empreses finalistes que optaran a la redacció del projecte constructiu. Són 080 Arquitectura i la Unió Temporal d'Empreses Grau Casais Callís Moliner. La primera és de Barcelona i la segona té presència garrotxina amb els arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner. Són les dues úniques que es van presentar al concurs, en el qual es demanava com a requisit que els candidats es presentessin de la mà d'alguna enginyeria que hagués fet una altra piscina coberta a alguna ciutat catalana.



Un cop escollides aquestes dues empreses candidates, ara tenen seixanta dies per presentar una memòria valorada a un jurat format per representants municipals, membres del Col·legi d'Arquitectes i Enginyers, i tècnics del parc natural de la Zona Volcànica. A final d'any, el jurat haurà d'anunciar l'empresa guanyadora i aquesta tindrà sis mesos per redactar el projecte executiu. Després, el nou govern de la ciutat serà qui adjudicarà les obres que s'allargaran setze mesos, cosa que, si tot va com ha d'anar, situaria la inauguració de la piscina coberta municipal a principis de 2025.

L'Ajuntament d'Olot està disposat i té disponibilitat per, si fa falta,. "L'Ajuntament està en condicions d'assumir aquesta despesa", afirma l'alcalde,. Això significa que la construcció de l'equipament no hauria de tenir cap entrebanc pel que fa al finançament. Tot i la celeritat amb què s'expressa l'alcalde, ell mateix també assegura que, "lògicament", es demanaran totes les subvencions que estiguin a l'abast per fer front. "Ja hem parlat amb la Diputació de Girona i la secretaria general de l'Esport. Fa molts anys que aquest Ajuntament no rep cap euro de la Generalitat per inversions a equipaments esportius", diu Berga.Precisament, l'actual directora general de l'Esport,, va visitar la ciutat d'Olot aquest dijous amb motiu de l'inici de la GoldenCat . Berga va aprofitar per traslladar-li la intenció d'aspirar a alguna línia de subvenció per a la piscina coberta. A l'espera del que diguin les institucions catalanes,per a l'inici de la construcció de la piscina l'any que ve.Berga aclareix, però, que. "Vam prendre la decisió que l'adjudicació no es produís fins després de les eleccions. Serà el nou govern de la ciutat qui tindrà la llibertat o no d'adjudicar aquest projecte que, amb tota seguretat, comprometrà una gran part del pressupost de l'any que ve", diu l'alcalde.