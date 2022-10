​El Planescadabra omple de màgia les Planes aquest cap de setmana

Les Planes acollirà aquest cap de setmana l'únic festival de màgia que es fa durant l'any a la Garrotxa. Es tracta delque aquest 2022 celebra la segona edició. Ho fa ambUna de les activitats més destacades és. Tindrà lloc el dissabte a les nou de la nit al pavelló de les Planes. Hi assistiran els caps de cartell del festival. Entre ells hi haurà, l'actual guanyadora de Got Talent, i, considerat un dels millors mentalistes del moment i conegut per les seves intervencions a RAC1 i TV3. A la Gala també hi participaran, una parella de mags amb una màgia inèdita,i el mag internacional. Finalment, també hi haurà presència garrotxina amb el, director del Planescadabra.El mateix dissabte, però al matí, hi haurà altres actuacions a la biblioteca i al carrer. Diumenge, també hi haurà màgia gratuïta a l'aire lliure a la plaça Nova amb. El Planescadabra es tancarà amba les set de la tarda al pavelló. Hi participaran mags joves catalans i la recaptació de la gala anirà íntegrament al projecte Solidarimàgia que fa 18 anys que acosta la màgia a indrets com la República Dominicana, Haití o els camps de refugiats sahrauís.Les entrades per als espectacles del Planescadabra ja estan a a la venda a la Llibreria Serra de les Planes d'Hostoles o a la pàgina web de Turisme Garrotxa. Els preus van dels 15 als 25 euros per adults i dels 10 als 15 euros per a infants de fins a 12 anys. Els menors de tres anys tenen entrada gratuïta.