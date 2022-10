​Olot reuneix experts mundials en la Setmana de la Vulcanologia

Curs de vulcanologia i estada a Faber

Amb motiu de la segona edició de la Setmana de la Vulcanologia, organitzada per l'Espai Cràter, la capital garrotxina reunirà alguns dels estudiosos més reconeguts del món en la matèria. La subdirectora general de Vigilància, Alerta i Estudis Geofísics de l'Instituto Geogràfico Nacional, el professor de la Nelson Mandela African Institution, o el director de recerca de l'Osservatorio Vesuviano, seran alguns dels experts que es podran escoltar els pròxims dies a la ciutat. Tots ells protagonitzaran tres conferències obertes al públic. La primera tindrà lloc el pròxim serà una caminada pels volcans Montsacopa i Garrinada acompanyada de l'explicació dels vulcanòlegs. La caminada és gratuïta, però cal inscripció enviant un correu a sau.crater@olot.cat. La segona activitat serà una conferència a dos quarts de set de la tarda amb l'investigador del CSIC, Arnau Folch, sobre les implicacions de les erupcions volcàniques, i amb Giovanni Macedonio sobre els perills dels volcans italians. Finalment, també a les set de la tarda, hi haurà una doble conferència amb Ben Beeckmans i Carmen López sobre la Vall del Rift Africà i l'erupció de la Palma, un any després. Totes les conferències seran a la Sala Magma de l'Espai Cràter. Paral·lelament a les xerrades obertes al públic, la Setmana de la Vulcanologia d'Olot camina agafada de la mà amb el curs de vulcanologia que organitza la Universitat de Girona i que per primera vegada es durà a terme a l'Espai Cràter. Compta amb 17 alumnes vinguts dels Estats Units, Argentina, Portugal, Xile o Mèxic. A més, la Residència Faber d'Olot també ha organitzat activitats que protagonitzaran les conferències de la Setmana de la Vulcanologia. Tots ells també participaran en activitats per difondre entre els més joves el paper de les dones científiques, les particularitats dels volcans d'Itàlia o l'actuació que es va fer al volcà de la Palma.