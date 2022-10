​L'art de la Vall de Bianya

Creacions visuals de mitja hora

D'esquerre a dreta, el nou comissari de la Bianya, Josep Quintana, l'alcalde de Bianya Santi Reixach i l'impulsor del certamen Quim Domene Foto: Pau Masó

Canvi de comissari

En un municipi com la Vall de Bianya hi pots trobar moltes arts: l'art del romànic amb les seves catorze esglésies, l'art de la gastronomia des de Ca l'Enric fins a Ca la Gracieta, passant per Can Danés o Ca la Nàsia o l'art del paisatge (un art creat per naturalesa). Un cop l'any, però, Bianya també es vesteix amb un art efímer que complementa l'assortit artístic d'aquest municipi garrotxí.Es tracta de l', una mostra arrelada i consolidada, planta un cap de setmana de tardor entre el paisatge, la gastronomia i la història de la Vall de Bianya. Enguany, es compleixeni, com si fossin espelmes, el certamen comptarà ambque mostraran els seus treballsDurant tot el pròxim dissabte Adrià Goula, Andrea Reboredo, Helena Roig o Alicia Vogel posaran mostraran les seves creacions en una jornada quei comptarà amb dinar i un concert final amb. Es tracta d'una mitja hora en què passa una cosa. És un experiment dins el món de l'art. El món de l'art és, en general, passiu i contemplatiu i sense temporalitat. Nosaltres ens plantegem que l'art passi en un temps determinat. Hem forçat els artistes perquè no facin una performance, sinó que sigui una obra única pensada per una vegada", diu, impulsor de la Bianyal.L'art de la Bianyal anirà succeït durant tot el dissabte ambi que consistiran, per exemple, en projeccions o accions concretes. "Normalment, nosaltres treballem en rituals d'exposició que consisteixen a deixar una cosa a un lloc i que la gent hi circuli. En aquest casque no és habitual per als artistes visuals", diu, un dels artistes convidats que tractarà la gentrificació en el món rural a través de les goteres que fan malbé els masos.Sota el lema "Al final de l'Alfabet",. S'acaba la primera dècada de vida del certamen i això ho denota, per exemple, el relleu en el comissariat.en la direcció artística de la jornada i l'organització entén aquesta edició com un any de transició.La capacitat de la Bianyal 2022Les entrades són per tot el dia i tenen un preu de 19,90 euros (gratuït per a menors de 14 anys). Es poden comprar a la pàgina web bianyal.net . El concert final de festa és obert a tot el públic