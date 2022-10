​La sequera retarda i redueix la collita del fesol de Santa Pau

Imatge d'arxiu d'un camp de fesols de Santa Pau amb les plantes encara tendres. Foto: Gerard Vilà/ACN.

Pendents del termòmetre

Menys productors i hectàrees que altres anys

Mal any per al fesol de Santa Pau. La sequera ha generatque s'han vist obligats a reiniciar cicles o donar plantacions per mortes. Tant és així que des de la DOP Santa Pau es pronostica que la collita d'aquest 2022"És de molt mal fer perquè depèn de si es pot collir bé o no, però. També hi ha algun productor que ha hagut de plegar", explica el president de la DOP,, en declaracions a. "Els clients ens estan demanant producte i els hi hem de dir que de moment no n'hi ha i no sabem ben bé la quantitat que collirem. És molt frustrant quan et demanen producte i no en tens", admet.La sequera ha provocat que, ja que durant l'estiu algunes plantacions s'han frenat a causa de la falta d'aigua i no han brotat. "Les zones que havien patit més no s'ha pogut reiniciar. Hi ha alguna zona que s'ha mort per la sequera. Hi ha zones on la terra volcànica ha ajudat que la planta no patís tant i la flor hagi tornat a sortir i ara estan posant tavelles", diu Sunyer.Es calcula que, com a mínim,i han continuat el cicle un cop ha tornat a caure pluja. En total es van plantar, aproximadament, les mateixes quantitats que el 2021. Per altra banda,i plantar un cicle més curt que ja comença a brotar i té bona aparença.El que preocupa és que el retard que ha provocat la sequera es vegi araLa dita diu que "Per Sant Miquel, els fesols a la cabanya", però Sant Miquel (29 de setembre) ja ha passat i els fesols encara no s'han pogut collir. Això. "Si allarga la tardor i no fa cap gelada encara tenim possibilitat de collir els que han tornat a brotar després de l'estrès hídric de l'estiu i aquells que hem tornat a plantar a principis d'agost", diu Sunyer, però també alerta que si arriba el fred, la situació encara pot empitjorar més: "Depèn de la climatologia com vagi d'aquí endavant. La planta ha fet el que ha pogut. La collita ve molt tardana i ens fa por una gelada".Actualment, a la Garrotxa hi ha. Pocs anys enrere, aquesta dada arribava a la desena, però la falta de relleu generacional ha fet disminuir les produccions. A més,. El 2020 hi havia 40 hectàrees conreades amb fesols de Santa Pau, el 2021 se'n van cultivar 28. Aquest 2022, però, segons dades de la DUN, el nombre d'hectàrees ha crescut fins a 34,3.