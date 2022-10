Quatre casos a la Garrotxa

Què fer si hem estat víctimes d'aquesta estafa?

L'Oficina de Consum de la Garrotxa i l'Oficina de Seguretat de l'Internauta alerten d'un nou frau que s'ha detectat recentment. Es tractaEl modus operandi dels estafadors consisteix a contactar amb l'usuari interessant-se pel producte que es vol vendre. Després del primer contacte a través de la plataforma,i, per exemple, conversar a través de WhatsApp o correu.A través d'aquest altres canals, l'estafador informa que ja ha fet el pagament i. Aquest enllaç dirigeix a una web que imita perfectament les plataformes Vinted o Wallapop i es demana a l'usuari que ompli u seguit de dades bancàries per acabar la transacció. Si la víctima les omple, el delinqüent aconsegueix accés al compte bancari, des d'on roba els diners.Per aquesta raó, des de l'Oficina de Consum de la Garrotxa. Des de l'Oficina recorden que qualsevol venda s'ha de fer a través dels canals oficials de les plataformes i, en cap cas, a través de Whatsapp o correu electrònic.Fins avui, l'Oficina de Consum de la Garrotxa ha recollit. Les quantitats estafades poden arribar fins als 3.000, segons han explicat fonts de lla mateixa oficina aEs recomana, doncs, primer de tot,, ja que els estafadors, normalment, fa poc temps que estan a la plataforma. En segon lloc, també calque ens contacta. Per últim, cali no acceptar un pagament a través de cap mètode alternatiu al que es proposa des de la plataforma en qüestió.El primer pas és. També es recomana guardar totes les evidències que es disposin per demostrar els fets. En cas d'haver facilitat dades bancàries o personals com el número de la targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat, cal contactar amb l'entitat bancària com més aviat millor per mirar de cancel·lar els possibles cobraments o provar de recuperar els diners.