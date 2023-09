Xavier Guitart és el nou president del Consell d'Alcaldes del Ripollès

4 milions en matèria de residus

Les sessions, al Consell Comarcal

Elha quedat constituït amb la primera sessió del mandat, celebrada dimarts al vespre. Superat aquest tràmit, s'ha dut a terme la votació per escollir el president de l'òrgan. Tan sols ha presentat candidatura un batlle, el de Camprodon,, que alhora és vicepresident segon del Consell Comarcal del Ripollès. La votació s'ha fet a mà alçada i tots els sufragis han sigut favorables.Amb la primera intervenció com a president del consell d'alcaldes,ha agraït profundament la unanimitat als assistents i els ha instat a crear debat per afrontar les problemàtiques dels municipis. D'aquesta manera, s'ha mostrat obert a atendre les inquietuds de tots els batlles dins i fora de les sessions i a donar-los la paraula perquè expressin les opinions. El camprodoní també s'ha mostrat agraït al president del mandat anterior,, de Sant Joan de les Abadesses, pel bon funcionament de l'òrgan. També ha manifestat aquest agraïment el president del consell comarcal,, que n'ha destacat l'esforç i la feina ben feta.Superada aquesta part més introductòria del plenari, un dels punts més rellevants ha sigut l'aprovació de l'estudi de costos i rendiments dei del tractament i recollida de les deixalles. Les dades les ha exposades, tècnica de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, del consell comarcal. Ha explicat que la despesa prevista és de. Concretament, 2.851.327,74 corresponen al servei de recollida de deixalles, 765.012,30 al tractament de la fracció de rebuig i 460.240,69, manteniment de l'abocador.Pel que fa als costos relacionats amb la recollida i tractament de residus, s'ha posat de manifest que cal invertir les xifres i que les fraccions de recollida selectiva acumulin moltes més tones que el rebuig, que hauria de ser mínim. Això, amb el rendiment econòmic que aporten al consell comarcal les fraccions que es reciclen, ajudaria a contenir els costos del servei. L'estudi de costos s'ha aprovat amb els vots favorables de tots els alcaldes excepte els de les, que s'hi han abstingut.Un altre aspecte tractat ha sigut el nomenament dels membres de lasobre l'accés motoritzat al medi natural per al nou mandat. Amb la unanimitat dels alcaldes presents s'ha aprovat que siguin Judit Cornellà (Campelles), Xavier Guitart (Camprodon), Jordi Hubach (Pardines), Mònica Sanjaume (Ribes de Freser), Pere Sau (Vilallonga de Ter) i David Verge (Planoles). En tot cas, s'ha acordat que a les sessions hi puguin participar, també, els batlles dels municipis afectats per les decisions que s'hi hagin de prendre.També ha intervingut en aquest consell d'alcaldes, inspector del Ripollès del Departament d'Educació. Ha estat per posar en coneixement de les comissions d'absentisme d'àmbit municipal els participants. També hi han participat, tècnics del consorci Servei de recaptació Cerdanya-Ripollès, per informar sobre la implantació d'un nou sistema d'informació per a la gestió i la recaptació de tributs. El programari permetrà al contribuent fer moltes gestions telemàticament mitjançant una nova oficina virtual, per bé que l'atenció personal que s'ha ofert fins ara no s'eliminarà. Els dos tècnics també han explicat que el consorci actualment gestionadel Ripollès i la Cerdanya i que actualment està en marxa el procés per passar a prestar servei a diversos municipis cerdans de la província de Lleida, que fins ara recaptaven els impostos a través de la diputació lleidatana.Elté per funció emetre dictàmens previs a les resolucions definitives sobre qüestions com el Programa d'actuació comarcal, l'aprovació del reglament orgànic i les ordenances, la creació o modificació de serveis comarcals o les iniciatives legislatives del consell comarcal, entre altres. Aquest organisme es reuneix de manera ordinària, a les set del vespre.A diferència dels darrers quatre anys, les sessions d'aquest mandat del Consell d'alcaldes i alcaldesses del Ripollès està previst que es duguin a terme, de manera ordinària, a l, llevat que algun batlle demani expressament que una sessió es dugui a terme al seu municipi. Així és com s'obre un parèntesi a la itinerància dels darrers anys. El motiu principal, segons el nou president, és la llarga durada de les sessions, a parer seu incompatible amb fer les trobades a un lloc més equidistant com Ripoll. Rosell també ha posat sobre la taula l'interès per aprofitar la tecnologia de retransmissió en directe i l'elaboració de videoactes que ofereix la sala Gonçal Cutrina del consell comarcal, que ja es fa servir per als plens de la corporació.A aquesta primera sessió de l'òrgan hi han participat els alcaldes dels municipis de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Les Llosses, Molló, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Pau de Segúries, Setcases, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. Atès que Amadeu Rosell hi assisteix com a president del consell comarcal i, per tant, amb veu, però sense vot, l'alcaldia de Llanars hi ha sigut i hi serà representada per la regidora Mireia Guillaumes.