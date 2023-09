​Setcases celebra la Festa del Bolet aquest cap de setmana

Aquest dissabte i diumengeacull una de les cites més esperades de la tardor ripollesa:. Enguany el certamen arriba a la 31a edició. La cita posarà en relleu la caça de bolets i tot allò que envolta el món de la micologia.Durant tot el cap de setmana, hi haurà una exposició dels tipus de bolets, es farà divulgació de les diferents espècies amb la Societat Catalana de Micologia , la qual també farà una conferència sobre els bolets comestibles i els tòxics. A més, per al públic familiar hi haurà inflables i espectacles infantils. La Festa del Bolet de Setcases acabarà el diumenge amb un tastet de bolets a la plaça dels Estudis d'11:30 h a 13 h.