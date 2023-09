Camprodon reconeix un policia que va salvar la vida d'una ciutadana

El Ple de l’, celebrat el passat dijous 7 de setembre de 2023, va valorar la ràpida actuació d'un guàrdia municipal que va permetre salvar una vida l’estiu passat. En la sessió plenària és va fer un reconeixement públic a l’agent per la seva actuació i es va aprovar per unanimitat.Una ciutadana va avisar que hi havia una senyora inconscient a la zona d’aparcament del mas Ventós, en arribar al lloc dels fets, l’agent va realitzar les tècniques de reanimació corresponents i es va aconseguirEl mateix agent, Joan Valverde, ho explica en un vídeo:[youtube]http://youtu.be/FDBXHH8gicw[/youtube]