«El Foraster» visitarà Camprodon

Els 8 pobles que visità El Foraster

El Foraster deés un dels programes més estimats pels espectadors decom així van tornar a demostrar les xifres de la darrera temporada amb una audiència mitjana de 508.000 espectadors i un 25,1%. L'espai que es va emetre per darrera vegada el novembre del 2022 tornarà ben aviat a les pantalles de TV3 amb la sevaSerà el proper dilluns 18 de setembre, després del TN Vespre, quan s'emetrà el primer dels vuit capítols nous de trinca, més un de final que serà de resum. Masferrer continuarà recorrent el país per conèixer les històries més divertides i emocionants de la gent i per viure cada nou poble com una nova aventura.En Quim passarà per la comarca del Ripollès per conèixer la gent que viu en un dels pobles més coneguts del país,. Entre d'altres coses acabarà descobrint la recepta secreta de les seves galetes i la peculiar relació entre els camprodonins i els seus visitants més assidus, els barcelonins.A les(Pallars Sobirà), en Quim gaudirà d'alguns dels paratges més emblemàtics del país, com l'estany de Sant Maurici o el port de la Bonaigua, on hi passarà una nit en blanc no per la falta de son, sinó per l'excés de neu.Durant la seva visita al(Anoia), en Quim viurà una de les aventures més grans de la seva vida: l'escalada d'una de les mítiques agulles de Montserrat. Entre els cingles de la muntanya màgica també tindrà ocasió de reviure la llegenda del Timbaler del Bruc.En aquesta nova temporada, El foraster també viatjarà fins a la costa. A(Alt Empordà), farà parada obligada als aiguamolls de l'Empordà i afrontarà el repte de practicar alguns dels esports d'aventura habituals de la zona. A la vora del riu més llarg i cabalós del país, descobrirà(Baix Ebre), on l'aigua ho és tot i marca el passat, el present i el futur del poble.A la(les Garrigues), Masferrer comprovarà fins a quin punt els pagesos estan orgullosos de l'oli que elaboren. I a(Priorat), s'endinsarà en el fantàstic paratge del congost de Fraguerau, al cor del Montsant.El programa també visitarà per primera vegada el Lluçanès, una comarca de nova creació. Al poble d', en Quim hi trobarà una barreja única d'identitats i generacions: canalla, jovent i gent gran units per la seva vitalitat i per una personalitat positiva i encomanadissa.