​L'escultor Enric Pla homenatja la ramaderia amb una mostra sobre les marques dels ramats: «És una identitat a preservar»

L'artista Enric Pla Foto: Lourdes Casademont / ACN

Una mirada crítica a la societat

L'escultorexposa al Museu Etnogràfic de Ripoll una nova creació d'escultures de ferro forjat inspirades en les marques dels ramats. Es tracta, segons l'artista, d'una "identitat a preservar" que molta gent desconeix, però que s'ha transmès durant segles. "És un patrimoni que tenim i que no se li ha donat importància: cada masia té la seva marca i quan arriba el moment de portar els ramats a la muntanya, marquen el bestiar perquè quan s'ajuntin amb els altres ramats identifiquin les ovelles del pastor d'aquella masia". En una entrevista a l'ACN, subratlla que són dissenys d'una "elegància i simplicitat, alguns de fa més de mil anys, i amb una potència molt gran, res a envejar a les grans marques comercials".L'interès per aquestes marques va sorgir després de, a qui defineix com "uns grans savis" pels grans coneixements que tenen de la natura i tot el que ens envolta. Un patrimoni que podria perdre's perquè cada vegada en queden menys, però que ell vol reivindicar i posar en valor amb aquesta exposició.La majoria de peces exposades són escultures de ferro forjat, la seva especialitat, reproduint marques de masies del Ripollès i d'altres localitats. Ambde forjador, aquest artista d'és actualment el coordinador de la forja de la Sagrada Família, un treball que l'apassiona i que combina amb altres projectes com les obres que ara exposa per primer cop a Ripoll. La mostra també inclou una escultura de grans dimensions – fa 2,10 metres- d'un disseny d'una masia de Sora. "Té un disseny espectacular", afirma l'artista, que creu que aquest tipus d'escultures també funcionarien molt bé en un espai obert.Entre els dissenys de marques de ramats que ha triat, algunes tenen una creu "com a símbol de protecció per als animals, més que no pas religiosa", explica Pla. Un dels aspectes que més valora és la seva aparent simplicitat: amb un sol cop d'ull pots veure quin bestiar pertany a un mas o a un altre. Estèticament, però, tenen una "elegància i unes formes molt interessants".La mostra també aporta una mirada crítica i actual al concepte de marques a la societat amb una fotografia de grans dimensions dissenyada juntament amb el fotògraf Jordi Plana. En ella es veuen persones despullades i d'esquena amb una marca al cos, un disseny que Pla Montferrer ha dissenyat expressament per a la marca del, un espai creatiu aal Berguedà. "Hi ha molts tipus de ramats; la societat ens porta a formar-ne part de molts, des de les xarxes socials, les aficions, les religions" o fins i tot els tatuatges. Per l'artista, "encara que no vulguis, n'acabes formant part".A l'entrada de la mostra també hi ha una escultura sonora, formada per una trentena d'esquelles de diferents mides que simulen el soroll d'un ramat sencer quan sonen plegades. "Si tanques els ulls, és com si el tinguessin just al davant", remarca l'artista. 'Marques de ramats' es podrà visitar fins a finals de setembre i no es descarta que pugui itinerar a altres localitats.