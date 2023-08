El Ripollès registra el dia més plujós des del 2020

El dia més plujós des del 2020 al Ripollès

Baixada dràstica de la temperatura

L'onada de calor de la setmana passada, una de les més intenses que s'han registrat a Catalunya, es va acabar de manera abrupta aquest cap de setmana del 26 i 27 d'agost, amb pluja extensa acompanyada de tempesta, pedregades, una baixada dràstica de la temperatura, vent i neu a cotes altes del Pirineu. A lai sectors elevats del Pirineu occidental es van superar els, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). De fet, el diumenge va ser el dia més plujós de l'estiu al conjunt de Catalunya, juntament amb el passat 29 de juny.Segons dades del Meteocat, entre dissabte i diumenge es van recollir més de 20 mm de pluja a la meitat est del país, extrem sud i bona part del Pirineu. Dins d'aquests sectors, es van superar elsa punts del Maresme, del Montseny, eli la Garrotxa.Els màxims es van recollir a la Vall de Camprodon i sectors elevats del Pirineu occidental, amb més de 100 mm. En canvi, la pluja va ser inferior als 10 mm al terç oest de Catalunya i fins i tot inferior a 1 mm a diversos sectors de Ponent.El diumenge 27 la pluja va ser especialment abundant al Ripollès, sobretot durant la matinada i matí, acumulant més de 100 mm en alguns sectors. Segons dades del Meteocat, en alguns casos no hi plovia tant en un sol dia des del gener de 2020, durant el temporal Glòria. És el cas de Molló - Fabert, que va recollir 106,2 mm (129,4 mm el 22 de gener de 2020). En altres indrets de la comarca va ser el dia més plujós des del 28 d'agost de 2020.Amb tot, el pas del front fred ha provocat una baixada molt acusada de la temperatura, que es va normalitzar al llarg de dissabte després de l'onada de calor de la setmana passada, mentre que diumenge es va situar per sota de la normal a finals d'agost.Les dades del Meteocat apunten que els núvols i la precipitació persistent van fer que la temperatura màxima quedés entre els 15 i els 20 °C a bona part del país diumenge al migdia, valors que en alguns casos eren més de 20 °C inferiors als que es mesuraven 3 o 4 dies abans a la mateixa hora.