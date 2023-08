​Sant Pau de Segúries recupera la normalitat en el servei d'aigua després de tres dies de talls i camions cisterna

ha recuperat la normalitat en el subministrament d'aigua després que diumenge saltessin les alarmes en veure que el dipòsit principal havia quedat eixut. Un trencament del cable tensor va provocari s'hi van sumar dues avaries més:va deixar de funcionar i hi va haveral casc antic que també es va haver de reparar. Tot plegat va fer que des de diumenge es tallés el subministrament de forma intermitent -es va començar per la zona del càmping- i s'iniciessin els treballs de reparació. Per garantir el servei -el poble deduplica la població a l'estiu-, van necessitar el subministrament de camions cisterna amb aigua de municipis veïns fins dimarts."Amb el trencament del cable per falta de manteniment i la demanda d'aigua, el dipòsit no tenia prou potència per recuperar l'aigua perduda i es va eixugar", explica el seu alcalde,, que assegura que ara el servei ja s'ha restablert tot i que hi tenen "un ull a sobre" per assegurar que tot funciona bé. Remarca que no va ser un tema de falta d'aigua a l'aqüífer, sinó que es va perdre una quantitat molt important amb el trencament del cable tensor que permet després baixar l'aigua als diferents disseminats des del dipòsit gran. Arran del trencament, el tub va cedir enrere i hi va haver una pèrdua molt important d'aigua. Aquell diumenge, a més, també es va detectar una fuga al casc antic que també es va haver de reparar i interrompre el servei aquella nit.Mentre els operaris treballaven per solucionar-ho, es va ordenar el tancament del servei de forma intermitent en els diferents sectors alhora que se sol·licitava, amb l'ajuda del, l'enviament urgent dede Sant Joan de les Abadesses i Camprodon per poder seguir injectant aigua a la xarxa. Fins que la nova bomba no es va poder connectar -va passar a la mitjanit de dimarts-, el municipi va rebre unes 7 cisternes diàries des de diumenge fins dimarts.Aquesta passada nit el sistema ja ha funcionat correctament. Coma, que va estrenar-se d'alcalde aquest juny amb un nou equip, reconeix que s'ha pogut solucionar en pocs dies gràcies a la feina i els coneixements dels operaris i els treballadors de la brigada. L'ACA ja els ha confirmat que podran acollir-se a subvencions per poder pagar una part important de les factures d'aquesta incidència. De cara al setembre, però, tenen previst fer un estudi per analitzar l'estat de la xarxa i els punts on urgeix fer manteniment per garantir aquest servei essencial en plenes condicions.