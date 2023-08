Confirmen que el mosquit tigre s'ha establert a Ripoll gràcies a un projecte educatiu

El Projecte Educatiu, una eina clau

Primers tractaments, aquesta setmana

Elha confirmat l’establiment del vector aon encara no hi havia constància de la seva presència. L’alarma va saltar a mitjans de maig quan un parell d'alumnes que participaven al Projecte Educatiu del programa de Dipsalut van portar larves de mosquit tigre agafades a la capital del Ripollès. La primera setmana de juny es va fer una prospecció a la zona des delsense trobar cap més larva. La setmana passada, però, un Agent Rural va poder fotografiar un exemplar mascle de mosquit tigre i es va poder confirmar oficialment el seu establiment a la zona.L’agent rural va enviar de seguida les fotografies als tècnics del programa de, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, que, amb les fotos i les tres mostres de larves del mes de maig agafades pels alumnes del projecte educatiu, han permès confirmar l'establiment d'aquesta espècie al municipi de Ripoll.El cos d’agents rurals col·labora habitualment amb el programa de Dipsalut en el marc del seguiment i vigilància de l'expansió del mosquit tigre de lade mosquits vectors impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Des de Dipsalut ja han contactat amb l'Ajuntament de Ripoll per tal d'explicar-los les mesures que poden emprendre a partir d'ara per al tractament de plagues. A partir d'ara, a més, també poden demanar suport econòmic mitjançant les subvencions de plagues de Dipsalut quan s'obri el termini de sol·licituds. La presidenta delegada de Dipsalut,, recorda que el 2019 Dipsalut ja va fer la cartografia dels embornals de Ripoll per saber en quins s’acumulava aigua i podia créixer el mosquit tigre.Quan en un municipi es confirma l'establiment del mosquit tigre, els tècnics del programa recomanen la redacció del Pla de Prevenció i Control Municipal i ofereixen assessorament tant per la redacció del pla com per dur a terme accions de control d’aquesta espècie. També es faciliten recursos per sensibilitzar la població. Segons Puig,: "Si cada persona es responsabilitzés d’evitar que el mosquit tigre criés a casa seva, es reduiria un 70% la supervivència de l’insecte”. De tot l'àmbit d'actuació de Dipsalut a la província de Girona, només queda la Cerdanya com a zona lliure d'aquest mosquit.Des de l’any 2008, el programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per Dipsalut desenvolupa un projecte educatiu on participen gran part de les escoles de tota la demarcació de Girona. Cada edició compta amb una participació mitjana de 6.000 alumnes, fent un total defins a data d’avui.Aquest projecte té com a objectiu principal conscienciar els alumnes de 5è de primària sobre les mesures preventives necessàries per evitar l’augment del mosquit tigre. A causa de la bona acollida, enguany s'ha ampliat per primer cop a casals d'estiu municipals, adaptant la proposta al context del lleure i aprofitant que l’estiu és el moment de l’any on més incidència i molèsties causa el mosquit tigre. El balanç de participació és positiu ja que s’ha impartit el taller a 8 casals de lleure de la demarcació amb un total ded'entre 8 i 14 anys.L'Ajuntament de Ripoll ha informat que aquest dijous s'iniciarà un tractament preventiu de desinsectació a tots els embornals de desaigües pluvials on es pot acumular aigua i poden ser un possible focus de cria del mosquit tigre. També s'ha començat una campanya de sensibilització ciutadana per evitar acumulacions d'aigua en testos i altres objectes a l'exterior dels habitatge on poden haver-hi larves. S'aconsella buidar-los dos cops per setmana i combinar-ho amb altres mesures, com ara tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i basses petites.