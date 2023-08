L'ACA construirà un nou punt de control del cabal d'aigua del riu Freser a Ripoll

L'ha posat a licitació el contracte per executar les obres per construir una nova estació d'aforament al, dins del terme municipal de Ripoll. Hi ha temps fins el 21 de setembre per presentar les ofertes i l'actuació té un pressupost de licitació superior als, amb aportacions dels fons Next Generation. L'objectiu de l'actuació és disposar d'un nou punt de control al tram final del riu Freser, abans de la confluència amb el Ter. Les obres previstes tindran una durada dea partir de l'adjudicació i signatura del contracte.Aquesta infraestructura s’inclourà a lad’alta disponibilitat, que inclou la generació i comunicació de dades en temps real i permetrà mesurar el nivell i el cabal del riu, amb precisió en els diferents escenaris de gestió, tant en situació ordinària, com en situacions extraordinàries pel seguiment d’episodis de sequera o avinguda, controlant l'aportació d'aigua que s’incorpora des del Freser al riu Ter.Les obres previstes, que tindran una durada de tres mesos i mig a partir de l’adjudicació i signatura del contracte, preveuen implantar una estació d’aforament a l’alçada de la fàbrica S&P, que inclou l’execució de la pròpia estació d’aforament al riu, una caseta de control i comunicacions i tots els equips de mesura (sensors), enregistrament, comunicacions i sistemes energètics associats a l’explotació de la infraestructura.L'ACA disposa d’una xarxa de control per disposar de dades hidrològiques amb una disponibilitat i qualitat definides, amb la finalitat de servir de base per aconseguir una òptima gestió dels recursos hídrics (en qualitat i quantitat), tant en situació ordinària com de manera especialment crítica, durant episodis d’avinguda o sequera. La xarxa de control pot ser manual (mitjançant la recollida de mostres o mesures manuals o puntuals) o automàtica (embassaments, aforaments, estacions de qualitat, piezòmetres).Actualment la xarxa automàtica compta amb, 11 en embassaments, 31 aforaments en canals de derivació, 11 estacions automàtiques de control de la qualitat i 54 piezòmetres automàtics.