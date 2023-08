Cuidar-se... per poder cuidar

Foto: Freepick

Quan s'està sobrecarregat?

Quan parlem de claudicació de la persona cuidadora? Quan la persona cuidadora se sent desbordada i sense capacitat per seguir atenent a la persona malalta.

Com ho podem prevenir?

Amb l'auto-cura, cuidar-se un mateix és fonamental.

• Gestió de les emocions: és important intentar identificar, analitzar i acceptar les vostres emocions i que no us sentiu culpables per experimentar-les.

• Organitzar i planificar les cures: parleu amb la resta de familiars de la persona amb dependència per tal de distribuir responsabilitats econòmiques, materials o personals i acordeu entre tots un compromís en l'atenció.

• Invertiu temps per cuidar-vos físicament i emocionalment: passejar amb la parella o amb amics, fer activitat física, portar una alimentació saludable. Serà un respir físic i psicològic.

• Descansar: procurar-vos un descans suficient és fonamental per al vostre benestar físic, mental i emocional.



Demaneu ajuda

Si presenteu símptomes de sobrecàrrega de qualsevol mena, necessiteu informació sobre les atencions que requereix la persona malalta, sobre recursos de suport, ajuts socials i econòmics disponibles, no dubteu a demanar ajuda als professionals sanitaris o treballador social.

Laprincipal és qui, sense ser professional de l'assistència, assumeix la responsabilitat i el volum més important de la cura i l'atenció de les necessitats d'una persona en situació de dependència.Ladependrà en gran manera del grau de dependència de la persona a qui es cuida. En general, el seu dia a dia implica una dedicació exclusiva per atendre les seves necessitats bàsiques com ara:• Higiene personal (higiene i cura de la pell, canvis de bolquers, etc.).• Alimentació (preparació dels menjars, péixer o ajudar a menjar).• Gestionar àpats i compres setmanals.• Trasllats dins i fora del domicili.• Preparació i administració de la medicació.• Gestionar i complir amb les visites mèdiques.• Administració dels béns i diners.• Realització feines de la llar.• Gestionar canvis d'humor i problemes psicològics del pacient.• Fer-li companyia i compartir activitats d'oci (conversar, jugar a cartes, veure la TV...).Aquesta situació implica que la persona cuidadora moltes vegades deixi de costat les seves pròpies necessitats i prioritzi les del pacient. És una situació que allargada en el temps, pot desencadenar en el cuidador una sèrie de problemes tant en el pla físic com en el psicològic i el social.Cuidar-se és necessari per cuidar els altres. La salut física i emocional condiciona la qualitat i l'efectivitat de l'atenció que ofereix i, per tant, l'autocura esdevé una de les responsabilitats principals del cuidador.Hi ha una sèrie de signes i símptomes que ens poden indicar que estem sobrecarregats.Senyals físics: cansament, falta de gana, alteracions del son, dolors musculars, palpitacions.Senyals emocionals: Tristesa, sentiments de culpa, disminució de l'autoestima, irritabilitat, dificultat per concentrar-se, pèrdua de memòria.Soledat i sentiments d'aïllament, desinterès per les activitats que anteriorment feia, trencament de les relacions socials i familiars.