​Desallotgen un grup d'acampada a Queralbs per la tempesta que ha afectat aquest dijous el Ripollès

La forta tempesta que ha afectat el Ripollès aquest dijous al vespre ha obligat a reallotjar part d'un grup de persones que es trobava fent acampada a. Els Bombers van rebre l'avís i van iniciar un dispositiu de rescat. Al grup els hi havia volat alguna tenda i van demanar ajuda. Un cop els equips d'emergències van arribar al lloc dels fets i van valorar la situació van decidir reubicar una part del grup al pavelló dei a l'. La resta dels acampats s'han pogut quedar a la zona on ja estaven.Per altra banda, un altre grup que estava acampat a Vallfogona també es va veure sorprès per la tempesta. Formava part del casal d'estiu de Ripoll i estava acampat a la pista del poble, on hi van voleiar algunes tendes.La tempesta que ha afectat aquest dijous la comarca també ha generat algunes caigudes d'arbres. L'episodi ha escombrat el Ripollès amb pluja i fortes ratxes de vent.