​La defensa del pistoler de les Lloses veu «desproporcionat» acusar-lo de temptativa d'homicidi i en demana la llibertat

El cas de Santa Coloma

Fiscalia i acusació s'hi oposen

Aquest dijous s'ha celebrat la vista d'apel·lació perde l'acusat de disparar contra dos agents dels mossos del GEI i contra un veí de. La seva defensa, exercida per l'advocat, argumenta que acusar el seu client de tres temptatives d'homicidi és "desproporcionat" i assenyala que els informes forenses demostren que el caràcter de les lesions no suposaven un risc "letal" i que com a molt serien "lesives". A més, Salellas destaca que es tracta d'una persona "apreciada" pels seus veïns i ha remarcat que "cal tenir en compte el context" en què es produeixen els fets.En aquest sentit, el lletrat ha recordat que l'acusat no té antecedents i que feia 20 anys que vivia a la casa. Per això, lamenta la imatge que, a criteri seu, ha presentat el departament de premsa dels Mossos d'Esquadra. Salellas també ha intentat demostrar l'arrelament del seu client, recordant que està empadronat a la finca on vivia des de feia més de dues dècades amb un acord que tenia amb el propietari. "Es fa difícil presentar-lo com un ocupa", ha remarcat.També argumenta que té dues germanes que viuen a Ripoll i que, en cas de deixar-lo en llibertat, aniria a viure a casa d'alguna d'elles. El lletrat ha intentat evidenciar que tampoc hi ha risc de reiteració delictiva i proposa, si cal, una ordre per evitar acostar-se a la finca on va passar tot el 14 de juny d'aquest any.Benet Salellas ha esgrimit també com a argument que l'Audiència de Girona va posar llibertat l'acusat d'intentar matar un jove de Santa Coloma de Farners per motius racistes. En aquest cas, Salellas assenyala que les ferides van ser "molt més greus" que no pas les que van patir els agents.A banda, l'advocat de la defensa ha explicat que estan pendents d'un informe psiquiàtric del seu client i també creu que hi podria haver un assetjament contra ell per tal d'intentar que marxés de la finca, arran d'un canvi de la propietat. Per tot plegat, el lletrat considera que se l'ha de deixar sortir de la presó del Puig de les Basses on està preventivament.A la vista que s'ha fet aquest dijous, tant elcom l'que representa els dos mossos ferits i també el veí han demanat que es mantingui l'acusat a la presó. Els motius, assenyalen les dues parts, són que es tracta d'una persona amb risc de fugida, ja que consideren que vivia en una casa com un ocupa, un argument que Salellas ha intentat desmentir a partir del seu arrelament.A més, l'acusació i la Fiscalia veuen un risc "alt" de reiteració delictiva. Consideren que l'home tornaria a posar en risc la vida del veí a qui va disparar, ja que viuen a tocar l'un de l'altre. La fiscal, a més, veu clar que l'home volia matar el seu veí el passat 14 de juny. "Una altra cosa és que l'execució fos grollera", ha assenyalat, mentre recordava que l'acusat va amenaçar els Mossos quan entraven per aturar-lo.Ara haurà de ser el tribunal de laqui resolgui si deixa o no en llibertat l'home.