​Un estudi conclou que el confinament no va alterar la glucosa dels diabètics del Ripollès

Un estudi, impulsat per l', ha conclòs que el confinament domiciliari per Covid en la població amb diabetis tipus 2 -la més freqüent en adults- no va afectar els nivells de glucosa en sang dels pacients de l'àmbit rural.El treball inclou un total dedel servei d'atenció primària de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. La mitjana d'edat de la mostra va ser de 69,8 anys, majoritàriament homes (56,2%) i no fumadors (90,3%). En concret, les dades que s’han extret del treball mostren que la mitjana d’hemoglobina glicosilada, l'indicador de glucosa a la sang més conegut, gairebé no va canviar: del 7.26% en el preconfinament va passar a 7.28% en el postconfinament.