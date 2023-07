Prioritzar el benestar de les persones i vetllar pel respecte

El ple de l' Ajuntament de Ripoll ha aprovat aquest dimarts al vespre una moció de la CUP per rebutjar la piulada que es va fer des del compte oficial del consistori informant que s'havia lliurat a la Policia Nacional una persona sense llar que estava dormint en un parc de la població. La publicació anava acompanyada d'una fotografia de la persona tapada amb un llençol. La moció, que s'ha aprovat amb els, reclama que es faci una investigació "exhaustiva, independent i transparent" sobre els fets ocorreguts per establir una "possible existència de racisme institucional i prendre les mesures disciplinàries o legals necessàries".La polèmica piulada es va fer des del compte oficial de Twitter de l'Ajuntament de Ripoll, governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, el 18 de juliol passat. En la publicació s'explicava que la policia local havia localitzat un home dormint en un parc i, en comprovar que estava en situació irregular, els agents s'havien posat en contacte amb la Policia Nacional, que se'l van endur per obrir-li un expedient d'expulsió. Arran d'això, la CUP ja va demanar activar una moció de censura per fer fora Sílvia Orriols de l'alcaldia.El portaveu de la CUP,, ha exposat que la moció no va "d'immigració sí o immigració no" sinó de "com l'Ajuntament de Ripoll utilitza les seves xarxes per difondre una ideologia concreta". En aquest sentit, Vilaseca ha retret a Orriols que faci servir el consistori per "estigmatitzar i discriminar" i li ha demanat que "no embruti més el nom de Ripoll per una precampanya electoral eterna". "És repugnant que les xarxes de l'Ajuntament difonguin la imatge d'una persona coberta amb una manta i dient el que van dir. No podem deshumanitzar d'aquesta manera una persona sense llar", ha afegit.Des d'ERC, el regidortambé ha criticat la piulada i diu que va sentir "vergonya". "A partir d'ara publicaran a les xarxes totes les infraccions que puguin passar al poble?", ha preguntat Bosch. Per la seva part, la portaveu republicana, Chantal Pérez, ha recordat a Orriols que "representa el conjunt de la població ripollesa" i, per tant, considera que "no es pot fer apologia d'una determinada ideologia" a través de les xarxes institucionals.Des de Junts,també ha recordat a l'alcaldessa d'extrema dreta que governa pels 10.000 ripollesos "i no només pels 1.400 que la van votar". Vega també ha dit que "comencen a estar tips d'estar al focus mediàtic tot el dia": "Valdria la pena baixar el suflé i actuar de manera normal"., portaveu del PSC, ha dit que la piulada tenia una "clara intencionalitat": "Semblava que estigués exhibint un trofeu de caça amb una persona estirada a terra". També el regidor de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha criticat la piulada i ha dement desvincular-ne la policia local i la persona que s'encarrega de les xarxes.Com a resposta a les crítiques rebudes,ha defensat que els agents de la policia local "es van cenyir escrupolosament a la legalitat vigent" i assegura que "no van faltar el respecte i no van fer cap discriminació per raó de raça". "El que seria condemnable seria saltar-se la legalitat", ha apuntat. L'alcaldessa ha defensat que la piulada va ser "neutral" i que "va exposar de manera ordenada uns fets". Orriols ha dit que no va donar cap ordre concreta a la policia local per actuar, però sí que ha admès que des que va ser elegida alcaldessa va dir al cos que hi havia d'haver "tolerància zero amb la immigració il·legal".La moció demana que l'Ajuntament de Ripoll "condemni de manera clara i inequívoca qualsevol acció per part de la policia local que vulneri els drets fonamentals, incloent-hi la divulgació de la nacionalitat d'una persona sense llar sense el seu consentiment". També reclamen que l'Ajuntament doni instruccions a la policia local perquè "actuï sempre prioritzant el benestar de les persones i vetllant pel respecte i la garantia del seus drets".Alhora el text exigeix que es facisobre els fets ocorreguts amb l'objectiu "d'establir la possible existència de racisme institucional i prendre les mesures disciplinàries o legals necessàries". Al mateix temps s'assegura que l'Ajuntament "es compromet a fer un ús responsable, no partidista i d'acord als valors democràtics de les xarxes socials i tots els mitjans de comunicació de la corporació".La moció aprovada també demana que es desenvolupin "protocols clars i formació adequada amb perspectiva antiracista" a tots els membres de la policia local de Ripoll amb l'objectiu "de garantir que les seves actuacions estiguin en consonància amb els principis de respecte als drets humans, protecció de dades personals i no-discriminació".Finalment, també es demana que l'Ajuntament "adopti mesures per abordar el racisme institucional a través de la promoció de polítiques antiracistes i de sensibilització de la comunitat local amb l'objectiu de construir una vila és inclusiva i respectuosa amb la diversitat".