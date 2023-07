​El PSC guanya amb diferència el 23‑J al Ripollès

Ripollès 2023 Totes les dades Cens total: 19.494 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 12.343 63,32% Abstencions: 7.151 36,68% Vots nuls: 266 2,16% Vots en blanc: 155 1,26% Partit Vots %

A Ripoll, ERC aconsegueix ser segona força per només 3 vots

Ripoll 2023 Totes les dades Cens total: 7.758 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.642 59,83% Abstencions: 3.116 40,16% Vots nuls: 85 1,83% Vots en blanc: 45 0,98% Partit Vots %

La participació cau 11 punts

Elha aconseguit una àmplia victòria en aquestes eleccions generals al Ripollès. El partit de Meritxell Batet i Pedro Sánchez ha obtingut, pràcticament el doble que fa quatre anys quan en va treure 1.719. Això ha permès als socialistes passar de ser la tercera força més votada a la primera.En segona posició ha quedat. Tot i perdre més de 2.000 vots, el partit de Míriam Nogueras ha aconseguit ser la segona força més votada per davant d'que també ha viscut una fuita de votants amb 2.000 vots menys que fa quatre anys. La davallada del bloc independentista també l'ha viscut la, que només ha obtingut 663 vots a la comarca, 673 menys que el 10-N del 2019. En total, el(Junts, ERC i CUP) ha perdut 4.485 vots respecte a les últimes eleccions espanyoles.En canvi, a part del PSC, qui també ha sumat votants ha estat. El partit de Yolanda Díaz ha obtingut 1.134 vots (128 més que el 2019), els populars 812 (+ 301) i Vox 629 (+ 195).A la capital del Ripollès el dibuix postelecotral és semblant als resultats comarcals. El PSC ha guanyat amb bon marge a la vila ripollesa doblant vots respecte al 2019. El frec a frec ha estat a la segona posició, on ERC ha aconseguit superar Junts per només 3 vots. Els republicans han aconseguit 785 vots, mentre que Junts 782. La CUP ha patit una forta davallada a la capital del Ripollès amb només 183 vots i s'ha vist superada per Sumar (405), PP (350) i Vox (276).L'altra gran notícia dels resultats electorals d'aquest diumenge ha estat la participació. Al Ripollès ha caigut onze punts. Han votat un 63,32% dels ciutadans que estaven cridats a fer-ho, mentre que el 2019 ho van fer un 74%.