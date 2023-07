​El Ripollès, la segona comarca amb la renda més alta de Catalunya

Elés la segona comarca amb la renda mitjana per persona més alta de Catalunya. Així ho reflecteixen les noves dades de l' Índex Socioeconòmic Territorial (IST) que ha publicat aquesta setmana l'Idescat amb xifres de l'any 2020. La renda al Ripollès se situa als, només superada pel Barcelonès amb una renda de 15.274.Es tracta d'una de les dades que recull l'IST i que vol ser un indicador socioeconòmic dels territoris, tant per comarques com per municipis. L'Índex es calcula a partir de sis indicadors: dos relacionats amb la situació laboral de la població (població ocupada de 20 a 64 anys i treballadors de baixa qualificació); dos indicadors d'àmbit educatiu (població de 20 o més anys amb estudis baixos i població jove sense estudis postobligatoris); un indicador d'immigració (nombre d'estrangers de renda baixa o mitjana) i un últim que és la renda per càpita.En el cas del Ripollès, el valor total de l'Índex és de, lleugerament per sota els 100 punts, la referència catalana. Pel que fa als diferents indicadors, el Ripollès té una bonaamb 69,1% de població ocupada, però també un percentatge alt de(un 15,2%). Ladel Ripollès és un 17,3% i laarriba al 30%.