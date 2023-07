​La CUP demana una moció de censura a Ripoll després que l'Ajuntament faci expulsar un marroquí en situació irregular

No pot passar ni un dia més sense que es desallotgi l'extrema dreta de l'Ajuntament de Ripoll. La moció de censura a Orriols és una urgència democràtica



Laha demanat una moció de censura aaquest dimarts després que l'Ajuntament, comanat per la formació d'ultradretaamb l'alcaldessa Sílvia Orriols al capdavant, hagi anunciat a través de les xarxes socials que ha instat a l'expulsió d'un home d'origen marroquí que dormia al carrer i que, segons el consistori, ha manifestat a la Policia Local que estava al país en situació irregular. "No pot passar ni un dia més sense que es desallotgi l'extrema dreta de l'Ajuntament de Ripoll. La moció de censura a Orriols és una urgència democràtica. Ni un dia més amb la ultradreta expulsant veïnes, ni un dia més patrimonialitzant l'Ajuntament per governar contra la gent", ha indicat la CUP.Les piulades de la polèmica que ha fet l'Ajuntament indicaven que aquest dimarts al matí, laha localitzat una persona dormint a la zona de la Devesa del Pla. "L'home, d'origen marroquí, ha manifestat que es troba en situació irregular".Per això, continua el consistori, "els agents han contactat amb el Cos Nacional de Policia, que, un cop fetes les comprovacions, se l'ha emportat per tal d'obrir expedient d'expulsió".També a través de les xarxes socials,: "L'Ajuntament de Ripoll i la Policia Local han complert amb el seu deure. És agradable? No. És necessari? Sí. L'altra opció és col·lapsar els serveis socials, el sistema educatiu, el sistema sanitari, i arriscar-se a un augment de la inseguretat, l'incivisme i la delinqüència".Orriols ha afegit: "Si els il·legals tenen via lliure i el suport de les institucions, el fenòmen no disminuïrà, ans el contrari. Creieu que Catalunya pot absorbir més onades immigratòries sense ressentir-se'n? Creieu que els nostres recursos són il·limitats? Toquem de peus a terra si us plau...".