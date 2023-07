​Arriba el segon pic de calor de l'estiu amb temperatures que poden fregar els 40º al Ripollès

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



Nou dimarts d'altes temperatures al Ripollès. Fa només una setmana, la comarca també va viure un dimarts calorós que, al final, no va suposar temperatures de rècord. Per aquest dimarts, s'ha tornat a preveure que els termòmetres s'enfilin fins a dalt i puguin trencar registres de calor.El quadrant nord-est del país és el que podria registrar les temperatures més altes, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on hi ha el Ripollès. Les pitjors hores de calor es repartiran entre matí i tarda. El Meteocat ha emès un avís dede. Durant aquestes franges, la temperatura pot arribar als 40° o superar-los. De cara a dimecres, la situació millorarà i els avisos per calor del Meteocat desapareixeran.Al Ripollèsper calor "molt intensa" durant les mateixes hores que els avisos del Meteocat (de 6 a 18 h). Per això, es recomana hidratar-se molt durant el dia (encara que no es tingui set) i evitar fer activitats a l'exterior durant les hores de més calor.