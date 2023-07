​L'Audiència de Girona absol el condemnat per un delicte lleu d'amenaces a través de Twitter a Sílvia Orriols

L'ha estimat el recurs contra la sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Ripoll que imposava a un home una pena de-450 euros en total- i les costes del procediment per un delicte lleu d'amenaces a través de Twitter a la líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana,En el moment de la denúncia, Orriols va atribuir l'autoria al condemnat, fet que va ser recollit pels Mossos. Després, durant el judici, el jutge de Ripoll va acceptar la tesi sobre l'autor de la piulada. Precisament, l'absolució de l'Audiència arriba perquè considera que hi ha hagut "mala praxi" en no poder identificar l'autor per manca de proves. L'Audiència tampoc entra a valorar-ne el contingut.Des d', encarregada de la defensa del condemnat, celebren la sentència i asseguren mantenir el seu compromís "per seguir fent front al feixisme dins i fora dels jutjats i tribunals".El tuit motiu de la denúncia d'Orriols es va fer en el context de la publicació d'una sentència condemnatòria contra una persona per haver agredit l'11 de setembre de 2021 una altra persona d'Aliança Catalana.