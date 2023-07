5 pobles amb encant al Ripollès que has de visitar

Beget

Beget forma part de Camprodon i l'Alta Garrotxa. Foto: Arxiu NG.

Llanars

El poble de Llanars. Foto: Webcam de Llanars

Setcases

Setcases, al Ripollès. Foto: Wikipedia



La Roca de Pelancà

Imatge de la Roca. Foto: Viquipèdia

Pardines

Pardines des de Santa Magdalena. Foto: Josep Manuel Mercader/Meteoribes

Catalunya està farcida de pobles amb encant i altambé n'hi ha. Aquest estiu, amb els preus dels vols disparats i la inflació trucant a la porta, molts catalans es quedaran pel territori de vacances. És, doncs, un gran moment per descobrir racons de casa nostra que desconeixies fins ara i que t'enamoraran pels seus paisatges, la gastronomia o la història que tenen al darrere.Aquests són alguns delsque no et pots perdre. Potser alguns encara no els has visitat, altres són per tornar-hi cada dia. Però tots ells tenen quelcom de singular que els fan únics.El poble viu gairebé entre dues comarques. Pertany a, però geogràficament està dins l'Alta Garrotxa. És un dels nuclis més icònics del Ripollès per la seva màgia i encant. Quan el visites, sembla que el temps es pari i viatgis en èpoques immemorials, ja que conserva totes les sevesde pedra, amb petits carrerons, places centenàries i monuments romànics.Per a qui va a, segurament, és un poble de pas, però per a qui aprecia l'encant dels pobles petits de muntanya, Llanars és un regal. Elsi la natura que l'envolta és la principal font de màgia i riquesa que té el poble. A vegades, poc és molt, i aquest nucli del Ripollès compleix la dita.Si no n'heu fet prou amb Llanars, només cal seguir la carretera una mica més a munt i trobareu Setcases, situat al nord de la comarca. El municipi gaudeix de veure néixer eli, de fet, el curs fluvià és un dels trets característics d'aquest poble que també té una estació d'esquí a tocar:Però l'encant de Setcases no baixar les pistes d'esquí, sinó passejar-se pels seus carrers i gaudir de l'aire pur que s'hi respira.Només unes 25 famílies viuen a aquest poblet del Ripollès situat aque es caracteritza per estar situat al voltant i damunt d'una roca. Sobre el penyal encara s'hi conserva part de l'antiga fortalesa del nucli i també la capella de la Pietat, enganxada a la roca. Tan imprescindible és veure la Roca de Pelancà des de dins, com des de fora: observar el poble des del seu exterior permet veure com les cases abracen el penyal i t'obliga a reflexionar sobre com es va construir aquest nucli del Ripollès.Situat, pràcticament, al cor del Ripollès és el principal nucli de laActualment, només hi viuen unes 160 persones que gaudeixen durant tot l'any del privilegi de viure envoltades de muntanya. Elles també formen part de l'encant d'un dels pobles més bells del Ripollès.