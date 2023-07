​La Farga Palau de Ripoll s’incorpora a la Ruta Europea del Patrimoni Industrial

Elha anunciat aquest dimarts que 19 museus i espais patrimonials vinculats al(MNACTEC) s’han incorporat com a nova ruta regional dins la Ruta Europa de Patrimoni Industrial. Es tracta d’una iniciativa que sorgeix a finals del segle passat per potenciar la cultura i el turisme industrial en alguns territoris i és la xarxa mundial més gran encarregada de protegir aquest llegat. Entre elsque formaran part de la ruta catalana hi ha Can Marfa Gènere de Punt- Museu de Mataró, l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, la Farga Palau de Ripoll , La Tèrmica Roca Umbert de Granollers i el MNACTEC.El llistat de museus catalans que participen de la ruta es completa amb el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, el Museu del Ferrocarril de Calalunya de Vilanova i la Geltrú,Museu del Ferrocarril a Móra la Nova, Museu de Gerri de la Sal, Museu Hidroelèctric de Capdella, Museu de les Mines de Cercs, Museu Molí Paperer de Capellades, Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Museu del Suro de Catalunya (Palafrugell), Museu del Ter (Manlleu), Museu Trepat de Tàrrega i Terracotta Museu de Ceràmica a la Bisbal d’Empordà.En un comunicat, el Govern ha recordat que la xarxa s'estructura en més de(sites) de 51 països europeus. “Són llocs que expliquen la història industrial europea i que són accessibles a turistes i visitants”, han concretat.D'aquests més de 2.200 llocs industrials, només 112 tenen el qualificatiu d'Anchor Point o Punt d'Ancoratge. Els Anchor Point són l'espina dorsal de la xarxa ERIH, ja que es tracta de de llocs d'importància excepcional en termes de patrimoni industrial on, a més, s'ofereix una experiència innovadora i d'alta qualitat al visitant.A més dels 19 dels museus del Sistema MNACTEC que s'han incorporat a la ruta ERIH com a nova ruta regional, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya s’ha integrat també a la xarxa com a. Juntament amb el Museu AGBAR de les Aigües a Cornellà de Llobregat, són els dos únics Anchor Points d’ERIH que hi ha a Catalunya.“La incorporació del Sistema MNACTEC a ERIH com a ruta regional fa que Catalunya es posicioni, juntament amb la ruta regional basca i asturiana, com una de les regions de referència en cultura i turisme industrial. Les 17 rutes regionals d’ERIH que hi ha actualment presenten la història de regions que es van veure especialment marcades per la industrialització i que avui compten amb una oferta estructurada de turisme industrial”, han reivindicat des de la Conselleria de Cultura.