El Ripollès tindrà una representant a la fase final del càsting de la nova edició d', cantant i periodista de Camprodon ha superat el procés de selecció que s'ha fet aquests dies a Barcelona, on hi han participat més de. La cantant ripollesa ha hagut de superar dues fases i ho ha fet amb tres cançons diferents: Mafiosa de Nathy Peluso, Flowers de Miley Cyrus i About Damn Time de Lizzo.Luengo que és periodista de formació, des de sempre s'ha interessat per la música, i fa temps que s'està formant en aquesta disciplina. De fet, la camprodonina, no és la primera vegada que actua, ja que en diverses ocasions ha participat en la festa Major o en altres esdeveniments festius. Actualment viu a Barcelona, on compagina feina i estudis.Eles farà la selecció final d'Operación Triunfo, d'on en sortiran els concursants de l'edició d'enguany del programa televisiu.