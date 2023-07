​Les poblacions de cérvols al Ripollès es mantenen estables

Elassegura que les poblacions de cérvols al Ripollès i al Berguedà "es mantenen estables gràcies a la pressió cinegètica dels últims anys". Segons expliquen, les densitats mitjanes dels darrers deu anys estimades durant els mesos de primavera oscil·len al voltant dels. D'altra banda, apunten que les accions de caça s'han focalitzat en les captures de femelles adultes per poder reduir de forma eficient el creixement de la població. Aquest dimecres s'ha reunit a Bagà la Comissió Tècnica inclosa en el Pla estratègic de prevenció de danys i control sanitari d'espècies cinegètiques 2025.El Departament d'Acció Climàtica va atorgar durant el darrer període hàbil de caça 2022-23 un total dea les comarques del Ripollès i el Berguedà per controlar el creixement de la població. D'aquests, 841 (el 78%) van ser per caçar femelles. A les 12 àrees privades de caça i a la Reserva Nacional de Caça del Cadí es va aconseguir executar el 75% d'aquests permisos.En un comunicat, el Departament assenyala que les condicions ambientals favorables de la zona es tradueixen en uns valors de productivitat de cérvol elevada, amb mitjanes de fins a una cria per femella adulta els darrers 10 anys. Pel que fa a les darreres estimacions de densitats, els censos que s'han fet durant la primavera del 2023 han assolit un valor mitjà de 17 exemplars per km2. Es tracta, segons asseguren, "d'un valor una mica per sobre de l'any anterior però dins del marge dels valors dels darrers anys, que és de 15 exemplars".També constaten quei hi ha algunes zones dels municipis de Castellar de n'Hug, la Pobla de Lillet, Sant Salvador de Guardiola i Sant Jaume de Frontanyà on s'arriba a densitats superiors alsEn el mateix comunicat, des del Departament asseguren que les condicions de manca de pluges dels darrers dos anys, que ha provocat una reducció de la productivitat de les pastures i de la vegetació en general, "ha donat lloc a un increment de les queixes d'alguns ramaders". Malgrat que l'eficàcia de l'aprofitament cinegètic s'ha demostrat eficaç per aconseguir el control de la població, durant aquests darrers mesos s'han dut a terme controls excepcionals en zones puntuals on apareixen "situacions de conflicte", asseguren.