​El Ripollès és la comarca de Catalunya on més ciutadans s'identifiquen amb el català

ha presentat aquest dilluns la publicació anualamb 50 dades sobre l'estat del català a partir de fonts oficials i estudis propis. Entre les dades destacades de la publicació anual hi ha quedels habitants de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears afirmeni elasseguren parlar. A Catalunya, el 75% dels enquestats han admès expressar-se correctament en català davant del 59,5% dels balears i el 51,6% dels valencians. El percentatge de persones que diuen parlar bé el castellà és del 95,3% a Catalunya, el 94,7% del País Valencià i el 94,1% de les illes.Plataforma per la Llengua ha recordat que els enquestats que han respost a la pregunta d'un estudi fet per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) només tenien tres opcions de resposta: no parlen "gens" la llengua, la parlen "amb dificultat" o la parlen "bé". Segons l'organització, "el decalatge entre el coneixement de tots dos idiomes" s'explica per la "imposició legal" del castellà a tots els ciutadans i per la "tendència" de molts catalanoparlants a canviar al castellà.Una de les dades més destacades de l'informe és que elés la comarca catalana amb més percentatge d'habitats que s'identifiquen únicament amb el català (amb un), seguit de Montsià (89,3%) i el Baix Ebre (85,5%). El Baix Llobregat (29,3%), el Vallès Occidental (30,5%) i el Barcelonès (33%) són les comarques amb menys percentatge de població que s'identifica únicament amb el català. El percentatge global d'identificació única amb el català a Catalunya és del 42,1%.L'InformeCAT 2023 també ha apuntat que el 84% dels catalanoparlants de Catalunya volen que. A més, una àmplia majoria considera que el català és útil per als joves: ho creuen el 95,3% dels habitants de Catalunya, el 86,5% dels de la zona catalanoparlant del País Valencià i el 77,8% dels residents a les illes Balears.Finalment, Plataforma per la Llengua s'ha mostrat preocupada perquè elsdesatenen un 81,3% de les peticions que demanen la documentació en català i que gairebé el 45,0% dels catalanoparlants de Catalunya no fan servir el català per fer cerques a Google o YouTube.