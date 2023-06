Emili Túnica és el nou president de la Fundació MAP

La Fundació MAP enceta una nova etapa en el seu patronat, amb el final de mandat de tres dels seus membres i les noves incorporacions que els substituiran. Per una banda, han finalitzat el seu pas pel màxim òrgan representant de la Fundació,, fins ara presidenta;, secretari, i, tresorer. Tots ells han completat el període màxim de permanència de 15 anys.La nova etapa que enceta la fundació estarà liderada per. És enginyer industrial i responsable de Desenvolupament de Persones del grup Simon. Expert professional en el seu àmbit laboral i vinculat amb el Ripollès i la Fundació MAP a nivell familiar.La funció de vocal, la farà, llicenciat en ADE, professor i adjunt al vicerectorat del Campus de Manresa UVIC-UCC. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional i personal entre el Ripollès i el Bages.La resta de l’òrgan es manté amb la mateixa composició, ambcom a vicepresident;, que passa a ser la secretària; icom a vocals.El patronat representa i administra l’entitat, vetllant pel seu correcte funcionament i perquè compleixi amb la seva missió. Les persones que en formen part estan vinculades al territori i/o a l’entitat i són sensibles, compromeses i expertes de referència en diversos sectors per aportar la seva experiència, assessorar en els diferents projectes de l’entitat i ser-ne uns bons ambaixadors. D’acord amb els estatuts i la legislació vigent de fundacions, els patrons no perceben cap tipus de retribució per l’exercici del seu càrrec.