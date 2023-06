​Tres productes del Ripollès premiats per amb el segell Girona Excel·lent 2023

Tres productes del Ripollès han entrat a formar part del segell Girona Excel·lent . Ho han fet en la darrera edició d'aquesta distinció promoguda per lai que premia els millors productes de diferents categories i sectors gastronòmics.Els nous productes s'han donat a conèixer aquest dimarts. S'ha atorgat el segell a un total de. En el cas del Ripollès, hi ha tres empreses que han rebut la distinció. Sónamb el paté de campanya; laamb la seva Minera Gold Rush; i el formatge El Pilós de laLa iniciativa Girona Excel·lent va arrencar el 2014 i permet als productes seleccionats utilitzar durant dos anys la marca, a més de beneficiar-se d'accions de promoció i gaudir de serveis de formació i treball en xarxa empresarial. Des de la Diputació destaquen que aquest any s'ha batut el rècord de productes que s'han presentat a la iniciativa. En concret han estat 447, 137 més que la darrera vegada.