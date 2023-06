​Gairebé 200 persones participaran en la 5a Trobada de gent gran del Ripollès

Amb l'objectiu de contribuir a l'oferta d'oci per a la població de més edat de la comarca, afavorir a la descoberta del nostre patrimoni entre els habitants i promoure la cohesió entre els ripollesos dels diferents municipis, el Consell Comarcal del Ripollès organitza per cinquena vegada la. L'esdeveniment se celebrarà coincidint amb la diada de Sant Pere, el proper, al santuari de. Es tracta d'una iniciativa impulsada per les àrees de Serveis a les persones i de Presidència del Consell Comarcal del Ripollès, amb el suport dels ajuntaments i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.Tancades les inscripcions, aquesta vegada s'ha arribat a la xifra de, provinents de bona part dels municipis del Ripollès. Després de l'impàs de la pandèmia de la covid-19, aquesta xifra de participants torna a acostar-se a la de les edicions prèvies al 2020.La destinació de la cinquena Trobada de gent del Ripollès es va escollir mitjançant una consulta entre els usuaris dels casals de gent gran de la comarca. Amb el recompte dels vots i per un resultat molt ajustat, els participants es van decantar per tornar a anar a Núria, tal com ja es va fer a la primera i a la tercera edició de la trobada. L'opció que no va prosperar amb aquesta consulta va ser la de Montserrat, que fou l'escollida a la segona edició de l'esdeveniment.En aquesta diada de germanor, enguany els inscrits podran visitar lliurement el santuari de Núria així com les instal·lacions turístiques. Com que és la diada de Sant Pere, a les dotze del migdia se celebrarà l'ofici solemne i, a continuació, una processó fins al llac cantant els goigs del sant. Allà es farà la benedicció del terme, dels pans i de les tradicionals farinetes.Per acabar la jornada, al migdia, hi haurà un dinar amb bufet lliure, acompanyat amb pa, vi, aigua i es clourà amb els cafès. A part del dinar, el preu de la inscripció, de 36 euros, inclou el trasllat des de tots els municipis i la pujada amb el tren cremallera, des de l'estació de Ribes Enllaç, a més del mocador commemoratiu i la fotografia de record en format imprès.Per traslladar tots els participants de la Trobada de gent gran del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès habilitarà quatre línies especials de bus amb sortida a Ripoll, Camprodon, Vallfogona i Planoles.