​Les esquerres de Ripoll mantenen l'acord i insten Junts a reprendre les negociacions

Denuncien el veto a la CUP

Mantenir la coordinació de les esquerres

Sílvia Orriols convoca la resta de partits

Quatre dies després de la investidura a, els moviments polítics no s'aturen.mantenen el bloc configurat fa uns dies iper establir una alternativa al govern d'. En aquest sentit, consideren que el punt de partida per una possible moció de censura ha de ser el “pacte per un govern de canvi i progressista” que va estar sobre la taula fins al canvi de posició deUna de les controvèrsies les hores posteriors a la investidura ésper evitar que l'extrema dreta assolís l'alcaldia. Mentre els juntaires ho afirmen , els republicans ho neguen. Admeten que es van produir converses i acostament de posicions, però en cap cas un acord programàtic.Tanmateix, l'element clau que explica el fracàs d'aquella proposta va ser eltal com han reconegut tant ERC com el PSC. En aquest sentit, no només havien de ser fora del govern sinó que“No va existir el pacte. És cert que se'ns va oferir els quatre anys d'alcaldia a ERC. Però no es va passar del veto a l'Alternativa i això ho impossibilitava tot”, assenyala. Per, cap de llista dels socialistes, tampoc era de rebut unpocs dies abans de les eleccions que “no valorés tot l'esforç per buscar un programa comú”.ERC, PSC i la CUP pretenenque van configurar els dies previs a la investidura. En aquest sentit, malgrat que cada partit mantindrà autonomia sobre la relació bilateral que tenen amb el nou govern, sí que coordinaran les estratègies.De fet, el cupaireha volgut obrir un possible marc de coordinació a Junts. “Tan ràpid com puguem cal reunir-nos i establir un full de ruta entre els quatre”, ha explicat. En aquest sentit, tots tres partits han posat sobre la taula la necessitat de fer una moció de censura, però sense establir terminis. “Hem de deixar de banda partidisme i posicions personals, per encarar una nova etapa”, ha afegit.Sílvia Orriols, per la seva banda, ha contactat per correu electrònic amb tota l'oposició (Junts, ERC, PSC, CUP i Som-hi Ripoll) per convocar-los a una trobada. En declaracions a l'ACN, ha dit que ho ha fet amb la voluntat de posar en comú els programes i treballar per Ripoll.De moment, només s'ha produït una breu trobada amb Manoli Vega (Junts) que no s'ha allargat més de 15 minuts. Enric Pérez (PSC) ha assegurat que hi acudiria per cortesia institucional mentre que Dani Vilaseca (CUP) declinarà la invitació sempre que siguin formats bilaterals. Per altra banda, la republicana Chantal Pérez ha explicat que no han rebut cap comunicació.