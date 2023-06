Vilagrà, sobre Ripoll: «Junts no va estar a l'alçada»

La consellera de la Presidència,, ha carregat durament contra Junts per la seva estratègia a Ripoll, on els partits polítics no han arribat a un pacte per a evitar que l'extrema dreta d'Aliança Catalana acabi governant i ostentant l'alcaldia de la ciutat.Després de recordar que la majoria de formacions van signar un compromís per deixar fora del poder de les institucions a l'extrema dreta al Parlament, Vilagrà ha qualificat de "mala notícia per al país" el resultat de dissabte a Ripoll. "Des del principi, ERC, PSC i CUP van treballar per evitar que l'extrema dreta governés i van ser capaços de fer un front democràtic per a evitar-ho., ni des de la direcció nacional ni des de la local", ha dit.Per a Vilagrà, Junts per Catalunya ha tingut "plantejaments tebis" i una "negociació erràtica" a Ripoll. "No es pot anar amb vetos quan es parla de l'extrema dreta", ha sentenciat, fent referència als diferents canvis d'opinió i ofertes en la negociació per a no acabar acceptant el pacte de les altres tres forces polítiques. "Espero que n'haguem aprés. No es un fet que no es pugui revertir i espero que s'hi treballi", ha conclòs Vilagrà.