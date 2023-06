​Els dos mossos ferits per l'home atrinxerat a les Llosses presenten una querella contra ell

El veí ferit també presenta una querella

Els dos mossos del(GEI) que van actuar per detenir l'home atrinxerat en una masia de les Llosses i que van resultat ferits han presentat unacontra l'arrestat. L'acusen de dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat amb ús d'un instrument perillós i un delicte de lesions. Tots els delictes estan penats amb. Asseguren que els policies es van identificar "en reiterades ocasions" i anaven "degudament uniformats" quan van entrar a la casa. Tot i això, segons la denúncia, un d'ells va ser ferit per l'impacte del seu escut després de produir-se una explosió i l'altre va rebre l'impacte d'una bala a la cama dreta.Els dos agents ferits han presentat la querella al, ja que és qui té competències en la causa. En concert, la querella la formulen per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat amb ús d'instrument perillós i un delicte de lesions. La querella va dirigida contra l'home que es va atrinxerar a la masia de les Llosses però també "contra totes les persones que puguin resultar responsables penalment dels fets".A la querella, s'explica que elal voltant de les deu del matí l'home va disparar contra una persona a la localitat de les Llosses, al Ripollès, i que, tot seguit, es va atrinxerar a la masia anomenada les Lloberes de Dalt. El grup de negociadors dels Mossos va intentar "sense èxit" que el querellat s'entregués als mossos i donés l'arma però, en no aconseguir-ho, "es van donar ordres al GEI d'intervenir i accedir a l'habitatge".A la denúncia presentada als jutjats es constata quei que anaven "degudament uniformats" quan van accedir a l'habitatge. Un cop a dins, relaten, "es van identificar com a policies en tot moment". En obrir la porta interior que donava accés a la zona principal de la primera planta, un dels agents "va escoltar una forta detonació que va impactar contra el seu escut i aquest va acabar impactant al seu genoll". Com a resultat de l'impacte, exposen, "la cama de l'agent va quedar adormida i va veure's obligat a buscar refugi".D'altra banda, en el mateix relat s'explica que quan el segon agent ferit va accedir a la primera planta va observar com l'home "es va girar cap a ell, el va mirar empunyant l'escopeta" i, després que l'agent li digués "llença-la, llença-la", el querellat "va disparar contra la seva cama dreta". Tot seguit, "van actuar altres efectius del GEI que van poder neutralitzar l'individu".D'altra banda,per l'home atrinxerat a les Llosses també ha presentat una querella criminal contra ell. Es tracta d'un regidor i fill de l'alcalde de, que vivia a la masia del costat de l'home detingut i que hauria rebut l'impacte de 40 perdigons , segons van explicar els Mossos d'Esquadra.