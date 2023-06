La CUP Campdevànol accepta formar govern amb Junts i PSC

Campdevànol tindrà un govern tripartit format per. En una assemblea celebrada aquest dimecres al vespre, els militants cupaires van decidir per unanimitat sumar-se al projecte que liderarà el futur alcalde,, cap de llista de Sumem per Campdevànol que es va presentar sota el paraigües de Junts.Aquest candidatura va ser la més votada amb 4 dels 11 regidors. La setmana passada van confirmar que formarien govern amb el PSC , que en va treure 2, i que també havien ofert entrar a la CUP, ambcom a única regidora electa. Es quedaran a l'oposició ERC i Independents pel Ripollès, amb l'actual alcaldessa en funcionscom a cap de llista.