​El detingut a Les Llosses va disparar 40 perdigonades al seu veí abans d'atrinxerar‑se a casa seva

La persona detinguda aquest dimecres en un mas de Les Llosses, al Ripollès, va disparar una quarantena de perdigonades al seu veí. Ho va fer amb una arma de caça i, després, es va atrinxerar a casa seva. Així ho ha explicat en roda de premsa el sotsinspector dels Mossos al Ripollès,, qui ha dit que els agents especialitzats del GEI van estar negociant amb el detingut perquè sortís de la masia, però no ho van aconseguir i, finalment, van haver d'accedir a la casa.El sotsinspector dels Mossos al Ripollès ha explicat que les lesions que ha provocat la persona detinguda al seu veí han estat lleus perquè van disparar des de casa seva a una distància prudencial com per no ferir-lo de mort.La finca on han passat els fets es diu: un veí vivia a Les Lloberes de dalt i el que s'ha acabat atrinxerant vivia a Les Lloberes de baix.Segons han explicat veïns a l'ACN, en una de les cases hi viva la víctima, en règim de lloguer, i en l'altra hi viva el detingut des de feia anys, quan havia ocupat la masia de manera il·legal. Aquest extrem, però, no ha estat confirmat pels mossos, que es remeten al fet que la investigació encara continua oberta. Manzano ha explicat que no els consta cap denúncia entre els dos veïns.Durant el dispositiu, els Mossos van intentar negociar amb ell perquè sortís de la masia, ha explicat Manzano, però els intents van ser infructuosos. El Grup Especial d'Intervenció (GEI) va accedir a la casa i la persona que hi havia atrinxerada els va rebre a trets i, aquests, el van haver de neutralitzar.El detingut va resultari va haver de ser traslladat en helicòpter a l'hospital. Un agent dels GEI també ha estat ferit però amb pronòstic lleu.