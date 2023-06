Acord entre ERC i Junts per governar el Consell Comarcal del Ripollès

han assolit aquest dimarts un acord per governar eldeldesprés dels resultats dela la comarca, que van deixar sis consellers dels republicans i cinc dels juntaires, sent les dues forces que acumulen més suports.La presidenta de la federació d'ERC al Ripollès,, el secretari general republicà,, el coordinador de Junts al Ripollès,, i el membre de l'executiva comarcal de la vegueria de Girona,, han signat aquest dilluns l'acord per governar de forma conjunta l'ens durant el mandat 2023-2027.Les dues parts celebren que el pacte permetrà crear un "" durant la legislatura, per tal de treballar pel futur de la comarca i afrontar els reptes que té al davant. "És el moment de treballar plegats per tal d'ajudar els municipis de la comarca a encaminar els projectes actuals i de futur", asseguren les dues formacions.