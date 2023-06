Una llibreria del Ripollès impulsa un web amb propostes culturals al Pirineu: «Aquí també passen coses»

Les dues llibreries van néixer durant la pandèmia Foto: ACN (Albert Lijarcio)

Treballar en xarxa com a forma de ser

Dues llibreries cooperatives,, han posat en marxa La Traça Cultural , una plataforma web amb una agenda cultural unificada del Pirineu i un banc de recursos per sumar sinergies amb entitats, espais i artistes locals. Arrenca ja amb una trentena de propostes, des de música, cinema i teatre, i volen sumar-ne moltes més. Reivindiquen la cultura que es fa a les comarques de muntanya: "La cultura es concentrava a Barcelona i l'àrea metropolitana, però aquí també passen coses, que són innovadores", diu, una de les impulsores i coordinadora de. Amb aquest espai virtual volen promoure entitats i artistes per tal que esdevinguin un referent al país.La plataforma vol posar remei a dues mancances. D'una banda, unir les diferents propostes culturals que ja es feien a les nou comarques sense que es coneguessin entre elles, i de l'altra, trencar la idea que les propostes emergents i innovadores es duen a terme a Barcelona i rodalies. "Semblava que aquí anàvem sempre a remolc i al que és tradicional, però veiem que no és veritat perquè hem publicat el web fa dues setmanes i ja hi ha 27 iniciatives culturals que passen al Pirineu", explica Esquerrà a l'ACN. La idea és dir "som aquí, estem enxarxades i també passen coses".Una altra de les impulsores de la iniciativa, la gestora cultural, apunta que el "context territorial" contribueix a una "desconnexió" entre les entitats, tenint en compte que el Pirineu és "molt més extens i disseminat". La plataforma preveu incorporar de cara al futur un directori d'artistes d'aquestes comarques i un espai d'intranet on les entitats puguin compartir recursos. La idea és que entre elles s'ajudin i "acompanyin" i que els usuaris puguin veure, en un mapa, que és el que fan i ofereixen. A més, és una eina que permet consultar informació actualitzada d'actes culturals.i són gestionades amb el format de cooperativa. Tenen molts punts en comú, com ara la defensa del pensament crític i el paper de la cultura com a dinamitzador d'un territori. No es coneixien entre ells, però, de seguida van trobar formes de col·laboració. A partir d'aquí, van veure la necessitat de crear un únic circuit cultural i aglutinar tota l'oferta en una sola plataforma. Esquerrà també explica que una de les funcions éscom podria ser programar presentacions d'un mateix autor que té pensat fer un acte al Pirineu i aprofitar la ruta per fer-ho més sostenible.L'altra impulsora de Lluerna, Marta Barceló, admet que la tecnologia és una gran aliada per aquest tipus d'iniciatives i que s'ha fet una important feina de coordinació per contactar amb tothom. Fa pocs dies que es va posar en marxa, però estan molt contents de la rebuda. "La gent en té moltes ganes", afirma. Destaquen que els ha sorprès l'oferta que hi ha per exemple amb festivals de cinema i de música i esperen poder continuar fent créixer la programació.Per la seva banda,, un dels socis treballadors de la cooperativa El Refugi de la Seu d'Urgell, afegeix que el projecte de la llibreria és "intrínsec" a la seva "manera de ser" de crear una xarxa "de base transformadora" on fer visibles les "petites realitats dels llocs del Pirineu i com la cultura pot crear imaginaris". A més, explica que en aquest any i mig de trajectòria han pogut conèixer diverses entitats i col·laborar amb elles.Per posar-ho en marxa han comptat amb un ajut de la, on van presentar la idea. Aquest any servirà de prova i després estudiaran com ha de ser el seu finançament perquè sigui viable. La presentació oficial es va fer al Konvent de Berga durant una jornada de dinamització cultural en zones rurals i tenen previst fer-ne a altres punts.