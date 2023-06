​Oriol Làzaro (Junts) serà l'alcalde de Campdevànol amb el PSC com a soci

, cap de llista de, serà l'alcalde després d'arribar a un acord de govern amb. Làzaro, que es va presentar sota el paraigua de Junts, va ser la força més votada amb 4 dels 11 regidors. Aquest divendres a la tarda rubricaran l'acord d'investidura amb el PSC, que el 28-M van aconseguir 2 regidors, mentre que el 2019 no van treure representació. Si bé han proposat a la resta de partits entrar al govern, només la CUP es planteja aquesta opció. Ho decidirà en assemblea. L'exalcaldessa,, que el 2019 va presentar-se per Junts i enguany ho ha fet amb una llista independent (ha obtingut 2 regidors), ho ha descartat. ERC, que ha passat de 4 a 2 regidors, també serà oposició.Segons ha explicat Làzaro a l'ACN, s'ha intentat obrir l'acord al màxim nombre de partits per trobar consensos i treballar plegats per al municipi. De moment, però, només ha acordat entrar al govern el PSC, amb Francesc Xavier Capdevila, que serà primer tinent d'alcalde. Làzaro serà batlle durant els quatre anys.El futur alcalde també ha admès que amb els socialistes hi ha hagut entesa des d'un bon inici, entre altres coses perquè ambdues formacions estan formades per equips nous. Làzaro també ha remarcat que treballaran sense escoltar consignes de Junts. "Ningú ens diu el que hem de fer", ha subratllat.