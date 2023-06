​El Consell Comarcal presenta la quarta edició del Ripollès 5 Sentits

El festivalés un cicle d'esdeveniments que combina la divulgació del patrimoni comarcal, la difusió del talent musical amb empremta ripollesa i la producció agroalimentària del territori. L'edició enguany arriba avalada per l'èxit de les tres entregues anteriors. Es tracta d'un conjunt d'activitats que es duen a terme amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i la col·laboració dels ajuntaments dels municipis on es duu a terme. Enguany seranEn la presentació del certamen aquest dimarts, el president del Consell Comarcal del Ripollès,ha explicat que aquest festival va més enllà de la cultura i s'ha mostrat satisfet per la forma com es va implantant i consolidant. Ha recordat que aquest format d'activitat cultural seguida de concert i de degustació gastronòmica totalment gratuïts es va crear en plena pandèmia per donar suport al teixit cultural de la comarca i als productors agroalimentaris en uns moments especialment complicats. Colomer ha destacat que, des que es va estrenar, aquesta proposta ha conreat èxits any rere any. "El públic no només queda satisfet, sinó que repeteix", ha destacat, alhora que ha recordat que està pensat per a tot tipus de persones, tant del Ripollès com visitants.Pel que fa al programa d'aquest any , començai se succeeix els dos dissabtes següents,. En cada ocasió, es comença a les cinc de la tarda amb una activitat de descoberta. A dos quarts de sis es fa el concert i, un cop s'acabi, la jornada es clourà amb la degustació gastronòmica.La programació del Ripollès 5 sentits es desenvoluparà a, ali l'església de. A cada ubicació es durà a terme diferents propostes divulgatives i musicals. Entre elles, hi haurà el concert de The Murphys, Jordi Soler i Oriol Amaro; i es faran activitats com una visita guiada a la història de Sant Llorenç, una visita al refugi antiaeri de Ripoll i una altra al poble de Ventolà. Pots consultar tota la programació aquí Per facilitar l'organització del festival i arran de la limitació en el nombre de places, per assistir a les activitats del Ripollès 5 Sentits. Es pot fer enviant un correu electrònic a oac@ripolles.cat o trucant al 972 70 32 11 (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h) o presencialment, al Consell Comarcal del Ripollès.Totes les persones que s'hagin inscrit entraran al sorteig d'un lot de productes de la comarca per cada jornada del Ripollès 5 Sentits.