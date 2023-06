​Alumnes de Ripoll impulsen una campanya per reivindicar el comerç local: «S'ha de comprar al poble, no a internet»

Els alumnes de l'Escola Vedruna de Ripoll Foto: Lourdes Casademont / ACN

Amb 7 i 8 anys, els alumnes de 2n del ho tenen clar: "Hi ha moltes botigues tancades i si no comprem aquí es convertirà en un poble dormitori". Ho diu en Miquel, un dels nens que han treballat en el projecte Persianes Baixades que els ha ajudat a conscienciar-se de la importància del comerç de proximitat. "Vam decidir investigar-ho amb dades reals proporcionades per l'Ajuntament i hem treballat des del nivell de primària les causes per després passar a l'acció amb propostes", diu, la mestra. La classe va acordar fer un vídeo, dissenyar cartells i també una escultura, que aquest divendres es presentarà amb el suport de l'associació de botiguers i s'anunciarà un concurs amb els cartells que han fet.Un cabàs de grans dimensions i amb els productes emblemàtics de Ripoll ésper al projecte. "Volem que la gent compri al poble", explica un d'ells. A cada producte hi ha una descripció i un codi QR on detallen què és cada cosa. Després de setmanes reflexionant-hi i treballant-ho en grup, no els costa contestar a la pregunta de per què s'ha de comprar a les botigues de Ripoll: "Si vas al supermercat o als llocs on pots anar caminant, pots tocar el producte i veure la qualitat", diu una alumna, mentre que una altra afegeix que "no s'ha de comprar a internet perquè si no totes les botigues tancaran".La seva tutora remarca que el treball de recerca ha estat un èxit. "La màgia és que, d'un projecte educatiu, hi han intervingut moltes àrees, com les matemàtiques treballant les dades o la part artística amb l'escultura i poder combatre una realitat que està passant i ajudar el nostre poble", explica a l'ACN la seva professora, Irma Darné. Des del segon trimestre que, han aprofundit en què és ser botiguer, han fet enquestes de carrer per saber què n'opina la gent i han conclòs el treball amb un seguit d'accions com l'escultura i cartells on s'anima a la gent a comprar als comerços locals.Amb la mirada posada en el futur, els joves han après moltes coses i també han emocionat els comerciants que no han dubtat a sumar-se a la iniciativa i recollir els seus fruits. "Valorem molt positivament el projecte perquè nens de vuit anys estan conscienciant els pares de la importància que té comprar al comerç local", explica, un dels membres de la junta de l'associació Ripoll Comerç. Com passa a altres ciutats, les persianes baixades són un problema a revertir. "S'ha de potenciar els joves emprenedors perquè continuï amb els comerços", remarca.A banda de la presentació oficial de l'escultura aquest divendres a la tarda (quedarà exposada al), Ripoll Comerç obrirà una campanya per xarxes per votar el cartell que més agradi d'un total de sis. La imatge serà la imatge del cartell de rebaixes de l'estiu vinent. "Volem donar visibilitat a la feina feta", remarca Morera.