Comunicat de Joaquim Coch respecte dels fets ocorreguts el dia de les eleccions. pic.twitter.com/DTUiPW0PLi — + Camprodon (@MesCamprodon) May 30, 2023

El cap de llista dei actual portaveu del partit a l'oposició,, ha anunciat que abandona la política després de discutir amb algunes persones que van anar a votar aquest diumenge a les escoles on hi havia el punt de votació, segons ha pogut confirmar l'ACN amb testimonis.En un vídeo a les xarxes socials, es disculpa públicament i diu que el seu comportament va seri afirma que si algú ho creu necessari es disculparà individualment amb els afectats. Per tot plegat, deixa la política i serà substituït per, que ja era regidor en aquest anterior mandat.