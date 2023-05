, candidat de Moviment d'Esquerres (MES), ha obtingut al seva cinquena majoria absoluta a Sant Joan de les Abadesses amb 6 dels 11 regidors del consistori. De la seva banda, el candidat republicà,, n'ha aconseguit 5. Junts per Catalunya, per contra, no ha aconseguit els seus objectius i no ha obtingut cap regidor.Roqué és l'únic alcalde de Catalunya que governa amb les sigles de MES, ja que la majoria dels membres d'aquesta formació s'han acabat integrant a ERC.