​Sumem per Campdevànol amb Oriol Lázaro és la força més votada amb 4 dels 11 regidors

, la llista local de Junts a aquest municipi del Ripollès i amb Oriol Làzaro al capdavant, ha obtingut 4 dels 11 regidors (un 33% dels vots), però no ha assolit la majoria.La fins ara alcaldessa, que el 2019 havia aconseguit majoria per Junts amb 6 dels 11 representants que configuren el consistori, aquests comicis s'ha presentat com a cap de llista Gent del Poble-Independents del Ripollès. Costa ha aconseguit 2 regidors i s'ha situat com a tercera força, per darrere d'ERC que ha passat de 4 a 2 i per davant del PSC, que entrarà al consistori amb 2 regidors. Per últim la CUP ha mantingut el regidor que ja va treure el 2019. La participació va ser del 63%, 7 punts menys que el 2019.