És possible un pacte a quatre a Ripoll per evitar un govern d'Aliança Catalana?

Ripoll 2023 Totes les dades Cens total: 7.779 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.622 59,41% Abstencions: 3.157 40,58% Vots nuls: 68 1,47% Vots en blanc: 97 2,12% Partit Vots % Regidors

La possibilitat d'un acord a quatre bandes

La guanyadora de les eleccions a Ripoll,, del partit d'extrema dreta independentista, ha agraït la confiança dels ripollesos que li han atorgat 6 regidors i ha afirmat que aquest 28-M la ciutat ha fet un "homenatge pòstum a les víctimes del 17-A i s'ha posicionat clarament a favor d'Occident i en contra el fonamentalisme islàmic". "Hem rebut tota mena de menyspreus, amenaces i assetjaments, però el poble ens ha fet costat i ens ha legitimat a les urnes", ha celebrat en declaracions a Catalunya Ràdio.Els gran perdedors de la nit electoral a Ripoll són, que han passat de 8 a 3 regidors. S'estrenavacom a candidata, després que Jordi Munell, que havia governat a la ciutat els darrers 12 anys, anunciés que plegava. Vega és conscient que el poble els ha "castigat" i considera que no s'han sabut explicar prou bé a la ciutadania. Vega creu que qui ha de moure fitxa ara és Aliança Catalana i, com a opinió personal, creu que Orriols hauria de governar."El votant no ha entès que a Ripoll no hi ha un monotema com és el que ella porta al seu programa", ha lamentat l'alcaldable de Junts, que també ha criticat que Orriols "i la gent el que ha vist és aquest victimisme". "No la podem fer màrtir", ha demanat Vega.En declaracions a l'ACN, el candidat socialista a Ripoll,, ha admès que un acord a quatre bandes per evitar un govern d'Orriols "no és fàcil". "Tothom hi haurà de posar molta responsabilitat", ha afegit. En tot cas, considera que, abans de plantejar aquest pacte, cal fer una anàlisi de la situació i afrontar temes que no s'han sabut gestionar "per tal de desactivar Aliança Catalana". Pérez considera que cal fer autocrítica i ha reconegut que els resultats obtinguts (2 regidors, un menys que en la darrera legislatura) no són els que s'esperaven.De la seva banda, el candidat de la CUP,, ha explicat que a Ripoll ja estava clar que hi hauria un "fi de cicle" després de la marxa de Munell i que hi havia un "caliu" de l'extrema dreta. Tot i això, considera que el creixement d'Aliança Catalana ha estat "sobredimensionat" i creu que "l'enfonsament de Junts ha donat una autopista a l'extrema dreta". Sobre la possibilitat de pactes, Vilaseca ha dit que aquesta setmana faran un debat intern, però que també convocaran una assemblea oberta per decidir "quin tipus de pactes i estratègia hem de seguir per frenar l'extrema dreta".Vilaseca és partidari que els "valors democràtics segueixin prevalent a Ripoll davant de l'auge de l'extrema dreta" i, per això, voldria que Aliança Catalana no governés. En aquest sentit, no té clara quina seria la millor fórmula, si un pacte a quatre bandes, o bé un pacte a tres -la CUP, ERC i el PSC- amb el suport extern de Junts.Des d'ERC, la candidata-que ha obtingut 3 regidors- ha fet una valoració "necessàriament negativa" dels resultats a Ripoll "tant per l'abstenció que hi ha hagut com pel fet que Aliança Catalana hagi guanyat les eleccions". Sobre el possible pacte a quatre, Pérez ha dit que és una possibilitat que està sobre la taula però ha avançat que no hi ha hagut cap conversa encara en aquest sentit: "Tots estem paint encara els resultats i reflexionant i, sobretot, pensant amb responsabilitat què hem fet malament i què s'ha de fer a partir d'ara".