​Visitants i preservació de la natura, un «difícil equilibri» per a alcaldables al Ripollès

Una barrera a Campdevànol. Foto: Lourdes Casademont / ACN

Regular els boletaires: vehicles o quilos?

Un cartell informatiu a Gombèn. Foto: Lourdes Casademont / ACN

Busos i passis per dia

Alja fa temps que intenten trobar el "difícil equilibri" entre la freqüentació de visitants i la preservació del medi. Passa a la tardor amb els bolets, a l'estiu amb els gorgs i, des de fa uns anys, també amb glaçades, mentre que durant tot l'any arriben escaladors, senderistes i campistes. "Cal posar ordre" i atraure turisme respectuós, un actiu clau per a l'economia, coincideixen els candidats entrevistats. Des de Gombrèn, l'alcalde i candidat a la llista adscrita a ERC,, defensa un punt d'acollida de caravanes. A Campelles, l'alcaldessa i candidata per ERC,, demana un passi de vehicles per dia, mentre que per al cap de llista del PSC,, un permís per persona i un màxim de kg de bolets.A Gombrèn han vist com la pandèmia intensificava els fluxos de visitants durant tot l'any i de retruc, també l'incivisme. Estan en un entorn natural entre eli l'escalada i el senderisme són algunes de les activitats amb més tirada. L'alcalde i candidat per Tots Junts fem Gombrèn-AM, Cèsar Ollé, admet que no és partidari de prohibicions, però que la situació s'ha "descontrolat". Per això, aposta per "donar alternatives" per acotar la problemàtica. "Tu no pots anar prohibint tot el que vulguis perquè si no dones altres opcions, se seguirà fent", assenyala i posa com a exemple el cas de les autocaravanes.Gràcies a un ajut europeu delsi al fet que ja havien aprovat un pla estratègic del Turisme (únics al Ripollès), Ollé proposa crear un punt d'acollida d'autocaravanes amb aigua i electricitat. "No és un aparcament ni tampoc vol ser un pol d'atracció, no volem atraure'n més sinó que el que ja existeix estigui endreçat", remarca. En aquest sentit, també proposen ampliar i millorar els entorns del refugi de muntanya les Planelles, actualment en estat precari. "El vam intentar tancar i encara va ser pitjor perquè van forçar l'entrada", recorda. Hi havia unes taules de pícnic a fora i algú va serrar les potes per poder-ho entrar a dins. Tot i que caldrà buscar els recursos, afirmen que ja hi ha veïns del poble interessats a gestionar-lo.A Campelles també fa uns anys que intenten regular l'accés al medi durant la temporada de bolets. Van començar el 2016 amben pistes forestals, un sistema que encara està vigent. L'alcaldessa i cap de llista d'Activem Campelles i el Baell-AM (sota el paraigües d'ERC),, creu que cal anar més enllà. "Va ser un primer pas, però s'ha quedat curt"."A Campelles vam morir una mica d'èxit: vam sortir a la tele, amb rovellons i va fer un efecte crida perquè cada cop hi havia més vehicles i era insostenible", recorda. L'incivisme amb deixalles i vehicles aparcats de qualsevol manera va posar contra les cordes la convivència en un municipi de 160 veïns, però creu que la situació s'està reconduint en els últims anys. "Dir que el visitant molesta i embruta és un error, hem d'estar contents de les visites, però cal protegir l'entorn", subratlla.Proposen encarregar un estudi a lasobre la capacitat de càrrega del bosc. Han expedit 114 carnets -tenen vigència fins a aquesta tardor-, però no controlen quants vehicles i persones accedeixen al medi. Els veïns ho tenen gratuït, els de segones residències paguen el 50% i la resta, 30 euros a l'any. El següent pas serà expedir passis per dia. "Fas la reserva per Internet, et descarregues el passi i el poses al cotxe; sabrem que, si ens en caben 25 per dia, quan hi arribem ja no n'expedirem més", detalla. La zona de bolets és de bosc públic.Per als socialistes, en canvi, el focus s'ha de posar en el nombre de visitants i els quilos de bolets collits perquè amb el sistema actual no es controla quanta gent accedeix amb un vehicle. Així ho defensa l'alcaldable d'Amb Força per Campelles i el Baell,, que proposa seguir el sistema al Pallars Sobirà. A Alins, per exemple, cobren 5 euros per persona i dia i amb un màxim de 10 quilos. Des del seu punt de vista, l'estratègia s'hauria de traçar de forma comarcal i amb la complicitat de restaurants i cases rurals, que no ho vegin com un perjudici per als clients. "Ho hem de fer amb la seva col·laboració", diu. El gran repte, admet, és trobar l'equilibri perquè "hi ha gent que respecta el medi i d'altres, que no". Per això, creu que "cal posar ordre". Els diners, remarca, servirien per fer millores al bosc.Els gorgs del Torrent de la Cabana són un repte de gestió a Campdevànol per la massificació. L'any 2017 l'Ajuntament va començar a fer pagar per accedir-hi en un intent de rebaixar la pressió humana i protegir l'entorn. Sis anys més tard, s'ha vist com aquella problemàtica local s'ha estès a altres municipis on també hi ha gorgs. "Les circumstàncies ens obligaran a actuar de forma comarcal o amb col·laboracions amb altres municipis amb les mateixes problemàtiques", afirma l'alcaldable d'Independents i actual alcaldessa, que remarca haver-se sentit "molt sols", sense ajudes d'altres administracions i amb un fenomen que evoluciona amb els anys. Posa l'exemple del turisme dels gorgs glaçats a l'hivern que els va obligar a activar sense tenir-ho previst el dispositiu de control. El resultat, un dèficit de 6.000 euros el 2022 perquè ningú comptava amb aquell fenomen. "Però calia actuar", subratlla.Reduir encara més les xifres de visitants diaris, reforçar la reserva prèvia per Internet -l'entrada val 6 euros- i fer accessibles els gorgs a persones amb mobilitat reduïda són algunes de les accions que proposen. Aquesta Setmana Santa han començat a cobrarper vehicle i dia al pàrquing de la font del Querol (55 places) i en els pròxims mesos també hi haurà una zona blava al polígon de Niubó. "La paraula prohibir no ens agrada, es tracta de modular perquè volem vida al poble i un turisme de qualitat", explica. Els veïns de la zona estan exempts del pagament i els turistes que pernocten al municipi tenen una rebaixa del 50%.Per al candidat de Junts a Campdevànol,, que es presenta sota la marca de Sumem per Campdevànol, creu que "cal anar més enllà". Proposa elaborar un estudi per xifrar l'afluència màxima a la zona per "fer compatible" el turisme amb el sector primari i la conservació de l'entorn. Posen l'accent també en la mobilitat: fer una zona d'aparcament per a visitants i un bus que els porti fins a un punt proper als gorgs. La idea és que el servei s'autofinanci amb el preu de l'entrada anticipada, que també inclourà el transport. "Aquest últim any (el control dels gorgs) ha sigut deficitari" remarca. D'altra banda, creu que aquesta és una problemàtica que cal abordar de forma comarcal i fer que els visitants, "que ara passen de llarg del centre", comprin i facin despesa a la ciutat. La seva proposta inclou també més cartells informatius sobre la fauna i flora de la zona.Per acabar, tots dos candidats coincideixen en una idea:, de qualitat amb polítiques de gestió que "no busquen fer negoci" sinó protegir l'espai natural. La qualitat per damunt de la quantitat, conclouen.