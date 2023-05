​Persones amb discapacitat fan de guies al Museu Etnogràfic de Ripoll: «No m'ho imaginava i m'agrada»

En Pere Claramunt és un apassionat de la història i li agrada explicar coses. Té discapacitat intel·lectual, però això no li impedirà convertir-se en guia del Museu Etnogràfic de Ripoll . Ho va fer el passat divendres, juntament ambde la, a la qual pertany, amb una visita titulada Viure i sentir el Museu Etnogràfic de Ripoll que ha servit per commemorar la Nit dels Museus. Per Roser Vilardell, de la Fundació MAP , la proposta "ajuda a entendre el museu d'una manera diferent, des d'una mirada transversal i a partir de la seva experiència". "És un museu d'etnografia, de vida, i la mirada que ells ens puguin donar pot ser enriquidora per a tots", subratlla."Faré cas a les monitores que m'han dit que, amb tranquil·litat es fa tot; és al principi, després ja se'm passa", diu la Mariàngels, una de les guies. La visita ha consistit en un recorregut pel Museu Etnogràfic de Ripoll. La particularitat és que els guies que el visitant ha trobat a cada espai no són els habituals del museu, sinó que eren una dotzena d'usuaris de la Fundació MAP, dedicada a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual al Ripollès.D'entrada, tot un repte per a ells. ". No s'havien arribat a plantejar mai que ho podien ser", explica Meritxell Nardi, educadora, que ha destacat la capacitat d'adaptació i la il·lusió dels participants. De fet, segons ha dit, aquesta activitat encaixa "a la perfecció" amb la filosofia de la fundació, de buscar activitats que siguin comunitàries i inclusives. Tot plegat, explica Nardi,. Des de fa mesos que hi treballen amb la complicitat del museu.Cadascun dels guies té un tema assignat i un lloc en les diferents sales. L'Evaristo, per exemple, ha estat l'encarregat d'explicar el diagrama dels pastors, la temàtica que ha triat ell mateix d'entre totes les que hi ha al museu. En canvi, el Pere, a qui l'apassiona la història de la seva comarca, ha triat explicar els orígens del Museu i el seu trasllat.