​Esquerra Ripoll presenta un programa centrat en la capitalitat, la igualtat i la sostenibilitat

Esquerra Ripoll continua treballant de cara a les properesi, en aquest sentit, ha presentat un programa innovador, visual i concret, amb propostes elaborades arran de les trobades amb els veïns i veïnes del municipi.Tal i com ha apuntat la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Ripoll,, "és essencial la idea que Ripoll esdevingui singular i que totes les polítiques que es realitzin des de l'Ajuntament segueixin tres eixos:". Així mateix, la candidata republicana ha explicat que "volem revolucionar Ripoll i la forma de fer política, per tal de tornar-li el color i fer que el nostre municipi sigui singular".Sota el lema, la candidatura encapçalada per Chantal Pérez presenta diverses propostes entre les quals destaca l'apropament de l'Ajuntament a la ciutadania, traslladant l'atenció a les persones a la sala Abat Senjust, o l'acompanyament dedicat a la salut i al benestar de les persones, amb la creació d'un espai a l'edifici municipal de "La Torre", on hi haurà espais de canguratge i respir per les persones cuidadores o atenció emocional i per la salut mental.Un altre dels punts destacats del programa és el, un gran espai que explicarà història i tradicions, esdevenint un atractiu turístic per la vila; també, la sostenibilitat es veu reflectida entre les propostes amb la creació de comunitats energètiques i la instal·lació de plaques fotovoltaiques en espais públics.Finalment, Chantal Pérez ha recordat que des d'Esquerra Ripoll es treballarà per aconseguir "un centre del poble atractiu i singular que recordi la història de Ripoll i aconsegueixi visitants al municipi, fet que farà créixer l'activitat comercial".